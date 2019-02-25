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Порошенко рассказал, что планирует делать после президентства

Комментариев: 2
Действующий президент Украины Петр Порошенко поделился с работниками медиа и общественностью своими планами на будущее.
Без членства в ЕС Украине запрещен вход в Европарламент.
Без членства в ЕС Украине запрещен вход в Европарламент.
EPA/UPG

Поскольку время неумолимо движется к завершению первой каденции Петра Порошенко, общественность заинтересовалась, какие планы и президента на тот случай, если результаты выборов сложатся неблагоприятно для него.

На молодежном форуме в Переяслав-Хмельницком гарант рассказал, что совершенно не планирует завершать свою политическую карьеру после каденции или же каденций, пишет Укринформ.

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Порошенко рассказал, что большим достижением для него была бы работа в Европарламенте от украинской стороны. Достойное желание для политика такого уровня, отметили эксперты.

Между тем, Порошенко акцентировал, что делегировать своих депутатов в Европейский парламент имеет право только страна, которая является частью Евросоюза. Тем самым Порошенко подчеркнул, что главным приоритетом Украины сейчас является членство в НАТО и ЕС.

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Напомним, президент подытожил закон о растаможке автомобилей на “евробляхах”. По его данным, около 13,6 млрд гривен наполнили госбюджет от таможенного оформления транспортных средств на иностранной регистрации.

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Теги: Порошенко, каденция, президентство, НАТО, ЕС
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Комментариев (2)
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Духовный_скреп    25.02.2019, 19:31
Оценка:  0
Духовный_скреп
С коррупцией бороться???Пересадишь всех депутатов,судей,прокуроров,олигар хов?)))
indiger    25.02.2019, 19:27
Оценка:  +2
indiger
На нарах будешь грехи замаливать, гнида.
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