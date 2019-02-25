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Новый Европарламент может изменить отношение к Украине - вице-премьер

Комментариев: 3
После выборов в Европарламент новые депутаты могут изменить поддержку Киева, заявила Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Иванна Климпуш-Цинцадзе
Иванна Климпуш-Цинцадзе
Politeka

Новый состав Европарламента после выборов, которые состоятся в феврале, может изменить поддержку Украины. Об этом сообщила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Европейская правда.

"Вызов из-за выборов в Европарламент в связи с ростом популизма и роли праворадикальных сил серьезен. Не исключены такие изменения в составе Европарламента, которые могут повлиять на поддержку Украины", - сказала она.

В то же время Климпуш-Цинцадзе не прогнозирует таких изменения, которые будут способны всерьез изменить такую поддержку, в частности благодаря институциональной устойчивости ЕС.

"Я надеюсь - и все исследования подтверждают такие ожидания - что оппоненты поддержки международного права или сторонники РФ не будет иметь критической массы в следующем созыве Европарламента, но есть шанс, что они будут пытаться смещать акценты", - пояснила она.

Вице-премьер одновременно подчеркнула важное условии, которое поможет сохранить поддержку ЕС через институциональные механизмы.

"Мы надеемся, что все решения и Еврокомиссии, и Европейского совета, как то поддержка реформ Украины, будут теми институциональными вещами, которые не дадут ЕС изменить курс на поддержку Украины, если Украина сама будет продолжать тот курс, которым мы двигались", - рассказала она.

Британия не будет участвовать в выборах в Европарламент

Ранее сообщалось, что после завершения президентства Петр Порошенко мечтает стать депутатом Европейского парламента от Украины. 

 

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Теги: Украина, Выборы, международные отношения, Европарламент
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ЗаУкраину    25.02.2019, 19:55
Оценка:  0
ЗаУкраину
ЕС по прежнему возлюбит Украину. И полным потоком потекут к нам молочные реки в кисельных берегах.
VSHIVANKA    25.02.2019, 19:49
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ЕВРОПУ УЖЕ ТОШНИТ ОТ ВЕЧНЫХ НЫТИКОВ , ЯБЕД , ЛЮБИТЕЛЕЙ ХАЛЯВЫ И ПОПРОШАЕК , КОТОРЫЕ КРОМЕ КАК СКАКАТЬ И НАРЯЖАТЬСЯ ВО ВШИВАНКИ НИЧЕГО НЕ МОГУТ , А САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ ХОТЯТ ....)))
АСТАНАВИТЕСЬ    25.02.2019, 19:56
Оценка:  -1
АСТАНАВИТЕСЬ
От быдла с криками "тагил" их точно тошнит и это выражается в полном презрении к любому из страны WC.Особенно к ботоксному педофилу.
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