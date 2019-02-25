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Порошенко рассказал анекдот и станцевал

Комментариев: 15
Порошенко рассказал анекдот о Кубе, самбе и работе на молодежном форуме. Глава государства также станцевал.

Президент Петр Порошенко сравнил евроинтеграцию Украины с анекдотом про танцующих самбу кубинцев. Об этом он рассказал на молодежном форуме в Переяслав-Хмельницком, сообщает телеканал 112 Украина.

Глава государства рассказал анекдот о том, как украинская делегация прибыла на Кубу и призвала местных жителей начать работать.

"Как только собираются три – пять кубинцев, они сразу начинают танцевать самбу", - сказал Порошенко.

В итоге было решено собрать митинг под лозунгом "Давайте работать. Самбе - нет!". "В итоге вся площадь подхватила и начала танцевать и петь в ритме самбы", – добавил Порошенко.

Затем Порошенко провел аналогии с ситуацией в Украине. "Мне кажется, что у нас так делается евроинтеграция. Найти кого-нибудь, кто против - нет, а как собираемся…" – заявил президент и начал пританцовывать.

Как сообщалось, на форуме Порошенко произошло несколько казусов с датами. Организаторы мероприятия неправильно указали дату боя под Крутами и перекрутили слова президента.

На форуме Порошенко пугали Путиным

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Теги: видео, танцы, Порошенко, анекдот, конфуз
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (18)
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Boxerogos    25.02.2019, 21:09
Оценка:  0
Boxerogos
Даже братаны Кличко вдули в Петино очко.
Boxerogos    25.02.2019, 21:03
Оценка:  -2
Boxerogos
Любил Петруся крепко выпить.
Петруся алконавтом был...
Здабyляка    25.02.2019, 21:08
Оценка:  0
Здабyляка
Да пасрать на Петю или Юлю! Главное вставить куй в рот таким пукинским пядорас , как ты! Твоё место на па Раше)))
Boxerogos    25.02.2019, 21:01
Оценка:  -4
Boxerogos
Петю в алкокоматозе знатно отпердохал Fozzy.(Из ТНМК) ;-)
Kostos    25.02.2019, 21:00
Оценка:  +2
Kostos
Антиябись рогатый, я смотрю ты "виолетту" уже увидел сегодня Да, клоун потешный?
VSHIVANKA    25.02.2019, 21:00
Оценка:  -3
VSHIVANKA
ТАК ПОПЕЙ ЕЁ РОДИМУЮ БЕЗ МЕРЫ , ЕЩЁ НЕ ТО БУДЕТ ....)))
Boxerogos    25.02.2019, 20:40
Оценка:  -7
Boxerogos
Петя выдал анекдот как его ебaл Фагот.(Из ТНМК). ;-)
Здабyляка    25.02.2019, 20:45
Оценка:  0
Здабyляка
А тебя кто ебэ? Карлик?)))
Здабyляка    25.02.2019, 20:46
Оценка:  +3
Здабyляка
Иди отсоси Ботокс!
Здабyляка    25.02.2019, 20:47
Оценка:  +3
Здабyляка
Пыдор пукиносос!))
Boxerogos    25.02.2019, 20:51
Оценка:  -4
Boxerogos
Потрохосос,эка тебя прорвало!Мечтаешь чтобы и тебе Фагот засадил своего"противотанкового&qu ot;?
Здабyляка    25.02.2019, 21:09
Оценка:  0
Здабyляка
В рот моют тебе, пукинский пыдор!))
pochta-mail    25.02.2019, 20:31
Оценка:  -3
pochta-mail
место на Евровиденьи снова вакантно..пусть петька едет
Антибес    25.02.2019, 20:21
Оценка:  -5
Антибес
Как только появляется бутылка бухла,Педя ставит перед собою два зеркала,и разливая эту бутылку по трём стаканам,опустошает все стаканы...Такое-себе шоу"На троих"от Перзидента Петьки Синего!))))))))))
Fon_Pascha    25.02.2019, 20:15
Оценка:  -1
Fon_Pascha
Напоминает Ельцина, вечно пьян и несёт чушь
Kostos    25.02.2019, 20:31
Оценка:  +1
Kostos
Антиябись Просцаккович, ты "пиватетерев" ужевыпил, многостаночное?
СухарьОК    25.02.2019, 20:11
Оценка:  0
СухарьОК
А дерьма чего не поел...было бы веселее.
ВосставшийИзБана    25.02.2019, 20:13
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Оставь свои эротические фантазии.
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