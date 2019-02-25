Порошенко рассказал анекдот и станцевал

Порошенко рассказал анекдот о Кубе, самбе и работе на молодежном форуме. Глава государства также станцевал.

Президент Петр Порошенко сравнил евроинтеграцию Украины с анекдотом про танцующих самбу кубинцев. Об этом он рассказал на молодежном форуме в Переяслав-Хмельницком, сообщает телеканал 112 Украина.

Глава государства рассказал анекдот о том, как украинская делегация прибыла на Кубу и призвала местных жителей начать работать.

"Как только собираются три – пять кубинцев, они сразу начинают танцевать самбу", - сказал Порошенко.

В итоге было решено собрать митинг под лозунгом "Давайте работать. Самбе - нет!". "В итоге вся площадь подхватила и начала танцевать и петь в ритме самбы", – добавил Порошенко.

Затем Порошенко провел аналогии с ситуацией в Украине. "Мне кажется, что у нас так делается евроинтеграция. Найти кого-нибудь, кто против - нет, а как собираемся…" – заявил президент и начал пританцовывать.

Как сообщалось, на форуме Порошенко произошло несколько казусов с датами. Организаторы мероприятия неправильно указали дату боя под Крутами и перекрутили слова президента.

На форуме Порошенко пугали Путиным

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