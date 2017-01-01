Сутки ООС: один военный погиб, один ранен

Сепаратисты с начала суток шесть раз обстреляли позиции украинских войск в районе проведения операции Объединенных сил.

С начала текущих суток, 25 февраля, сепаратисты по состоянию на 18:00 понедельника шесть раз обстреляли позиции украинских войск в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В боевых действиях один военный погиб, еще один был ранен, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Указано, что среди всех обстрелов трижды было применено запрещенное Минскими договоренностями вооружение, с расходом 85 снарядов и мин калибров 122 и 120 мм.

"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения", - говорится в сообщении штаба.

Напомним, в течение минувших суток, 24 февраля, сепаратисты 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военный погиб и двое получили ранения.

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