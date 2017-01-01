Полиция Николаева спасла мужчину, пытавшегося спрыгнуть с моста

Пьяный мужчина залез на мост и кричал, что хочет покончить жизнь самоубийством. Полиции удалось его спасти.

В Николаеве патрульные не дали мужчине, пытавшемуся покончить с собой, спрыгнуть с моста, сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаевской области.

В воскресенье, 24 февраля, около часа ночи на спецлинию "102" поступило сообщено о том, что неизвестный мужчина хочет прыгнуть с Широкобальського путепровода.

На место прибыли несколько нарядов патрульной полиции. На середине путепровода инспекторы заметили неизвестного мужчину, который стоял за перилами и кричал, что хочет покончить жизнь самоубийством. Он был с явными признаками алкогольного опьянения и постоянно требовал у патрульных, чтобы они общались с ним только без огнестрельного оружия.

Наладив контакт с мужчиной и успокоив его, полицейские подошли к неизвестному вплотную и силой затащили его на безопасный участок. Мужчина был доставлен в Корабельного отдел полиции, где ему вызвали "скорую".

Ранее в Днепровском районе Киева нашли труп мужчины, который предварительно совершил самоубийство.

Также сообщалось, что в Мариуполе на Морском бульваре 34-летний мужчина выпрыгнул из окна жилого дома на пятом этаже и погиб.

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