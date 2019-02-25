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Дело Савченко и Рубана вернули в Киев

Комментариев: 1
Ранее производство должен был рассматривать Черниговский районный суд Черниговской области.
Рубана и Савченко подозревают в подготовке терактов
Рубана и Савченко подозревают в подготовке терактов
Громадське

Дело народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана будет рассматривать Соломенский районный суд Киева. Об этом сообщает Радио Свобода.

Соответствующее решение принял Верховный суд. До этого производство должен был рассматривать Черниговский районный суд Черниговской области. Туда разбирательство перенесли из Славянска, поскольку большинство свидетелей по этому делу или живут в этом городе, или им удобнее туда добираться.

Напомним, 8 марта Владимир Рубан был задержан на КПВВ Майорск с арсеналом оружия. На следующий день суд арестовал его на два месяца. Рубан подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14 (приготовление к преступлению) ч.3 ст. 258 (теракт) ч.1 ст. 263 (незаконное хранение оружия) УК Украины.

 

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Теги: Киев, суд, Рубан, Рубан Володимир, Надежда Савченко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
prontozaurus    25.02.2019, 23:41
Оценка:  0
prontozaurus
А мені казали, що вони померли.
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