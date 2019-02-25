Дело Савченко и Рубана вернули в Киев

Ранее производство должен был рассматривать Черниговский районный суд Черниговской области.

Дело народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана будет рассматривать Соломенский районный суд Киева. Об этом сообщает Радио Свобода.

Соответствующее решение принял Верховный суд. До этого производство должен был рассматривать Черниговский районный суд Черниговской области. Туда разбирательство перенесли из Славянска, поскольку большинство свидетелей по этому делу или живут в этом городе, или им удобнее туда добираться.

Напомним, 8 марта Владимир Рубан был задержан на КПВВ Майорск с арсеналом оружия. На следующий день суд арестовал его на два месяца. Рубан подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14 (приготовление к преступлению) ч.3 ст. 258 (теракт) ч.1 ст. 263 (незаконное хранение оружия) УК Украины.

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