Итоги 25 февраля: Отмена участия Maruv, танец Порошенко

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Победительница нацотбора Maruv не поедет на Евровидение facebook.com/MaruvOfficial

Maruv не будет представлять Украину на Евровидении-2019; президент на молодежном форуме рассказал анекдот, пританцовывая: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Maruv не поедет на Евровидение

Певица Maruv, которая одержала победу в нацотборе на Евровидение-2019, не поедет на конкурс в Израиль.

Пресс-служба Общественного вещания сообщила, что в ходе переговоров с Maruv не удалось прийти к решению относительно миссии представителя Украины на международном конкурсе.

Артистка, комментируя ситуацию, подчеркнула, что отказ от концертов в России не был для нее принципиальным. Она готова была представлять Украину на песенной арене, однако некоторые пункты договора с НОТУ оказались “кабальными“.

Президент рассказал анекдот и станцевал на молодежном форуме

Президент Петр Порошенко, выступая на молодежном форуме в Переяслав-Хмельницком, сравнил евроинтеграцию Украины с анекдотом про танцующих самбу кубинцев.

Он рассказал шутку, сопроводив ее ритмичными движениями.

Также глава государства поделился планами после завершения президентства. Как заявил Порошенко, он мечтает стать депутатом Европейского парламента от Украины.

Экс-главу Генштаба ВСУ арестовали

Сотрудники военной прокуратуры совместно с СБУ задержали бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил, генерал-полковника Владимира Заману.

Следствие утверждает, что он совершил госизмену в сговоре с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. По данным военного прокурора Анатолия Матиоса, Заману подозревают в уменьшении личного состава боеспособных военнослужащих и расформировании воинских частей.

Печерский районный суд Киева принял решение арестовать экс-начальника Генштаба до 27 марта 2019 года без альтернативы залога.

ЕС продлил оружейное эмбарго в отношении Беларуси

Европейский Союз продлил на год действие оружейного эмбарго в отношении Беларуси, а также ограничительные меры против четырех граждан этой страны.

В Молдове состоялись выборы в парламент и референдум

Центральная избирательная комиссия Молдовы объявила окончательные результаты парламентских выборов после обработки данных со 100% участков.

Лидером голосования стала пророссийская Партия социалистов, на втором месте проевропейский блок ACUM, на третьем − правящая Демократическая партия.

Также состоялся консультативный референдум по вопросу сокращения численности депутатов парламента. Граждане страны проголосовали за уменьшение числа законодателей со 101 до 61.