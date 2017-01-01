Во взяточничистве уличили арбитражного управляющего по ликвидации ГП.

Под Кропивницким чиновнику привезли крупную взятку в багажнике авто

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Под Кропивницким чиновнику привезли крупную взятку в багажнике авто

В Кировоградской области очередное громкое задержание. Здесь арбитражный управляющий по ликвидации госпредприятия требовал огромную взятку за продажу имущественного комплекса по заниженной цене.

Об этом в Facebook написала Лариса Сарган, пресс-секретарь генерального прокурора Украины.

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"Арбитражный управляющий по ликвидации государственного предприятия, расположенного в г. Александрия, Кировоградской области, потребовал 650 тысяч грн за решение вопроса о продаже по заниженной цене имущественного комплекса. "Губа не дура", - говорят люди. А закон говорит, что это уголовное преступление, предусмотренное ч.4 ст.368-4 УК Украины", - написала Сарган.

Как сообщалось, у людей из штаба Батькивщины СБУ и ГБР 21 февраля провели обыски в Запорожской области.