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Под Кропивницким чиновнику привезли крупную взятку в багажнике авто

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Во взяточничистве уличили арбитражного управляющего по ликвидации ГП.
Под Кропивницким чиновнику привезли крупную взятку в багажнике авто
© facebook.com/LarysaSargan
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  • Правоохранители провели задержание
  • Правоохранители провели задержание
  • Правоохранители провели задержание
Под Кропивницким чиновнику привезли крупную взятку в багажнике авто
Правоохранители провели задержание
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В Кировоградской области очередное громкое задержание. Здесь арбитражный управляющий по ликвидации госпредприятия требовал огромную взятку за продажу имущественного комплекса по заниженной цене.

Об этом в Facebook написала Лариса Сарган, пресс-секретарь генерального прокурора Украины.

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"Арбитражный управляющий по ликвидации государственного предприятия, расположенного в г. Александрия, Кировоградской области, потребовал 650 тысяч грн за решение вопроса о продаже по заниженной цене имущественного комплекса. "Губа не дура", - говорят люди. А закон говорит, что это уголовное преступление, предусмотренное ч.4 ст.368-4 УК Украины", - написала Сарган.

Как сообщалось, у людей из штаба Батькивщины СБУ и ГБР 21 февраля провели обыски в Запорожской области.

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Теги: взятка, коррупция, Кировоградская область
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