Сепаратисты применили артиллерию, у ВСУ потери

По данным украинской разведки, ответным огнем два сепаратиста были уничтожены и три ранены.

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Подразделения сепаратистов за минувшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Три раза применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Один боец ВСУ погиб, еще один получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 26 февраля.

Отмечается, что враг трижды применил артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го калибра, израсходовав 85 снарядов и мин.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты дважды обстреляли позиции ВСУ из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм – в районе Лебединского, из минометов калибра 120 мм – вблизи Водяного.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север враг совершил пять прицельных обстрелов из гранатометов – в районе Луганского, из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи пгт Новотошковское, из стрелкового оружия – в районе хутора Вильный, Новоалександровки и Новгородского.

“На каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств, не запрещенных Минскими договоренностями“, – отметили в штабе.

По данным украинской разведки, 25 февраля два сепаратиста уничтожены и три ранены.

“С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано“, – отметили в штабе.

Напомним, за сутки 24 февраля сепаратисты 16 раз нарушили режим прекращения огня в районе ООС. Тогда один украинский военный погиб и двое получили ранения.

Как сообщалось 26 февраля, экс-главу Генштаба арестовали на месяц.