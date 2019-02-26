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Милионными хищениями в ОПК руководит сын замсекретаря СНБО - СМИ

Комментариев: 6
Программа Наши деньги опубликовала расследование о хищении средств в оборонной сфере. Кузня на Рыбальском была одной из фирм-прокладок.
Деньги участники схемы "отмывали" через конвертационные центры
Деньги участники схемы "отмывали" через конвертационные центры
скриншот из видео

В миллионых схемах по хищению в оборонном комплексе Украины уличили чиновников. По данным журналистов, к хищению якобы причастны член Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковський, его сын и гендиректор Укроборонпрома Павел Букин. С начала войны они скупали военные запчасти контрабандой в России, а также на складах украинской армии. Накручивали цены в разы, а затем продавали на заводы Укроборонпрома.

Об этом сообщает Bihus.info.

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В 2015 году на тот момент 22-летний Игорь Гладковский организовал вместе с партнерами поставки контрабандных российских деталей для военной техники. Государственные оборонные предприятия за товар переплачивали в 2-4 раза и покупало его у фирм-прокладок, при том, что все руководство Укроборонпрома знало о мошенничестве и сознательно соглашалось с ними. Стоит отметить, что журналисты проекта уже рассказывали о самой схеме полтора года назад.

Журналисты утверждают, что осенью прошлого года получили анонимное письмо, где был архив переписки участников мошеннической схемы, а последующая проверка доказала, что факты в переписках соответствуют тем, что были установлены ранее и архив в анонимном письме признали аутентичным.

Также в схеме участвовал друг Гладковского Виталий Жуков, который работал ранее в Укроборонпроме, а в мошеннических действиях фигурировал как человек, “оформляющий документы и заносящий откаты“, и Андрей Рогоза, которого журналисты проекта назвали специалистом по контрабанде, который еще до появления на свет Гладковского зарабатывал на оборонных контрактах.

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В обнародованных переписках говорится о том, что Гладковский-младший занимался решением вопросов высокого уровня, согласовывая договоры, в частности, через своего отца. Гладковский-старший, кроме должности в СНБО, также имеет бизнес-отношения с президентом Петром Порошенко. Тем временем, Жуков и Рогоза занимались так называемой “текущей черной работой“ – непосредственной организацией поставок, договоренностей с поставщиками и переводом денег. В общении с руководителями госпредприятий и поставщиками предприниматели они прямо говорят о контрабанде из России и обсуждают перечисление денег.

Также мошенники договаривались между собой, какие вопросы Игорь Гладковский сможет решить через своего отца Олега Гладковского и через руководителей заводов.

Журналисты проекта нашли минимум 250 миллионов гривен, заработанных через 3 основные фирмы-прокладки. Такой фирмой выступала даже Кузня на Рыбальском, которая тогда принадлежала Порошенко. Но в переписках Рогоза вспоминает 500 миллионов, поэтому журналисты предполагают, что настоящий заработок от схемы был значительно больше.

В предоставленных из заводов  документах говорится о том, что некоторые детали, поставленные фирмами Гладковского-Жукова-Рогозы, были плохого качества и не сооветствовали требованиям. Также сообщается о том, что в 2016 году бизнесмены, вероятно, перепродавали запчасти, которые уже принадлежали украинской армии и должны были быть утилизированы.

Деньги участники схемы отмывали и переводили в наличные через конвертационные центры. В переписках говорится о процентах, которые получали такие центры, и суммы, которые передавали буквально в пакетах. Государственные заводы, которые закупали контрабандные запчасти, имитировали проведение честного конкурса, рассматривая в качестве участников только компании-прокладки Гладковского-Жукова-Рогозы.

Журналисты проекта рассказали, что готовится еще две части расследования хищений в оборонной сфере. 

Как сообщалось, в январе департамент международно-правового сотрудничества ГПУ объявил подозрение экс-министру обороны Дмитрию Саламатину. 

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Теги: ОПК, хищения, контрабанда, коррупция
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Комментариев (6)
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Петров    26.02.2019, 10:45
Оценка:  +2
Петров
І що по цьому поводу скаже наш генеральний алкоголік-прокурор Юра?
Sergey Sergeevic    26.02.2019, 10:10
Оценка:  +3
Sergey Sergeevic
Кому война, а кому мать родная, вот одна из истинных причин войны на Донбассе.
kalashnikoff7777    26.02.2019, 09:55
Оценка:  +3
kalashnikoff7777
Всё с видео, смс, аудио, документами.................и роскошной жизнью паразитов на Войне. Просто одни маты на языке и за горло ублюдков подержать. Куда тикать будут???
kovalenko788    26.02.2019, 09:40
Оценка:  +4
kovalenko788
Да когда же вы уже нажретесь??? Просто нет слов, отрезать руки сразу же!!!!!
квакль-бродякль    26.02.2019, 10:04
Оценка:  +6
квакль-бродякль
Аппетит приходит во время еды, про Порошенко говорили, что он уже богатый человек и ему воровать не нужно. То же самое сейчас говорят про Зеленского, но правда в том, что те кто стоят наготове, чтобы пролезть во власть - болезненно жадные от природы люди и им всегда мало!
kalashnikoff7777    26.02.2019, 09:30
Оценка:  +7
kalashnikoff7777
А папашка Свинарчук, многолетний подельник Паорошенко , говорит что НИЧЕГО не знает. журналисты 2 года расследовали. Кто то там за грабёж мародёрство на войне собирался руки рубить?! А ещё семейка Пашинских......
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