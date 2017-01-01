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Во Львовской области Фемида решит судьбу горе-полицейского

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Досудебное следствие по делу экс-полицейского завершено. Судьи решат судьбу бывшего правоохранителя уже в марте.
Экс-полицейского будет судить один из судов области
Экс-полицейского будет судить один из судов области
www.npu.gov.ua

Прокуратура Львовской завершила досудебное следствие по делу бывшего работника правоохранительных органов, по вине которого погибли двое человек. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Львовской области.

26-летний экс-следователь одного из районных отделов полиции в конце августа прошлого года стал виновником ДТП с летальным исходом.

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Мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля марки “Renault Trafic”. Нарушив правила дорожного движения, мужчина не справился с управлением и врезался в скутер.

Водитель и пассажир скутера, парни 18 и 19 лет, скончались от полученных травм на месте происшествия.

В данный момент экс-полицейский находится под стражей. В прокуратуре области говорят, что ему грозит тюремное заключение сроком от 5 до 10 лет. Решающее судебное заседание по этому делу состоится в марте этого года.

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Напомним, ранее на трассе в Канаде столкнулись почти 100 машин. Масштабная авария не привела к жертвам - незначительные травмы получили десять человек. 

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Теги: ДТП, авария, экс-полицейский, Львовская область, суд
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