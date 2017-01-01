Спасатели просят остерегаться походов в горы

Из-за ухудшения погодных условий в горных районах страны, спасатели настойчиво рекомендуют воздержаться от походов в отдаленные части гор.

Спасатели просят экстремалов и любителей активного отдыха повременить с походами в горы, поскольку погодная ситуация остается напряженной. Об этом пишет пресс-центр ГосЧС.

Дело в том, что в каждый день растет число заблудившихся туристов, которые не учли ухудшение погодных условий. Поисковые операции продолжаются до сих пор.

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Если же вы не хотите жертвовать своим отдыхом и готовы рискнуть собственной безопасностью, спасатели искренне советуют фиксировать свой детальный маршрут в специальных поисково-спасательных пунктах. Эта мера не отнимет много времени у туристов, но поможет найти вас в разы быстрее.

В то же время, в Гидрометцентре предупреждают, что в Карпатах наблюдается повышенный уровень лавинной опасности. Спасатели обещают организовать максимально оперативную помощь.

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Напомним, угроза схода снежных лавин сохраняется в трех областя. В результате оттепели в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность.