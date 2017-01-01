Жидкость коричневого цвета: в Николаеве подпольный цех производил алкоголь

В подпольном цеху изъяли товаров почти на 6,5 млн гривен.

Государственная фискальная служба в Николаеве ликвидировала подпольный цех, в котором незаконно изготовляли алкоголь сомнительного качества, и изъяла фальсификатный алкоголь и сигареты на 6,5 млн гривен.

Об этом сообщает ГФС.

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В подпольном цеху “с помощью специального оборудования осуществляется незаконное кустарное изготовление алкогольных изделий (спиртосодержащей жидкости прозрачного и коричневого цвета) путем смешивания технической воды с подведенного водопровода со спиртом неизвестного происхождения и качества, ароматизаторов и красителей“.

"Готовую продукцию разливали как в пластиковые бутылки объемом 0,5, 5 и 6 литров, так и в стеклянную тару известных украинских брендов, которую хранили с целью дальнейшего сбыта в гаражных боксах на территории местных гаражных кооперативов и других складских помещениях", - заявляют в ГФС.

Кроме того, в цеху также незаконно хранились табачные изделия, в т.ч. ввозимые на территорию Украины вне таможенного контроля. Обыски в подпольном цехе проведены на основании постановления суда.

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"Из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение более 13,5 тыс. литров спирта, более 3,9 тыс. литров фальсифицированного алкоголя, разлитого в пластиковую и стеклянную тару с поддельными акцизными марками, а также более 24,2 тыс. пачек сигарет, часть из которых была оклеена фальсифицированными марками акцизного налога Украины, а другая часть - сигареты иностранного производства, ввезенные в Украину вне таможенного контроля", - отмечают в ГФС.

Всего изъято подакцизной продукции общей ориентировочной стоимостью почти 6,5 млн. грн.

Как сообщалось 14 февраля, под Сумами “накрыли“ подпольный цех по изготовлению алкогольного сурроогата. Ориентировочная стоимость изъятой продукции более трех миллионов гривен.