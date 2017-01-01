Ночное ДТП в Николаеве: погибли двое военных
Сегодня ночью на одном из центральных проспектов Николаева случилось резонансное ДТП. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции области.
Авто марки Peugeot на большой скорости выехало за пределы проезжей части и врезалось в дерево. Водитель не справился с управлением транспортного средства. Причины выясняют правоохранительные органы.
Читай также: Во Львовской области Фемида решит судьбу горе-полицейского
После того, как авто столкнулось с деревом, его срикошетило еще на 50 метров. Водителя из салона выкинуло.
К счастью, говорят медики, что это была ночь, иначе число человеческих жизней могло быть гораздо большим.
На месте аварии погибли двое мужчин - водитель и один из пассажиров, который сидел на сидении возле водителя. К слову, сзади на пассажирском сидении находилась женщина. Ее госпитализировали, состояние стабильное.
Читай также: На трассе в Канаде столкнулись почти 100 машин
Вероятно, что погибшие мужчины были военными.
Напомним, горе-водителю, который сбил насмерть работника автомойки, огласили приговор. Мужчина проведет за решеткой 7 лет.