Ночное ДТП в Николаеве: погибли двое военных

В Николаеве ночью произошла автокатастрофа, в результате которой погибли двое человек. По данным полиции, погибшие были военными.

Удар был слишком сильный mk.npu.gov.ua

Сегодня ночью на одном из центральных проспектов Николаева случилось резонансное ДТП. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции области.

Авто марки Peugeot на большой скорости выехало за пределы проезжей части и врезалось в дерево. Водитель не справился с управлением транспортного средства. Причины выясняют правоохранительные органы.

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После того, как авто столкнулось с деревом, его срикошетило еще на 50 метров. Водителя из салона выкинуло.

К счастью, говорят медики, что это была ночь, иначе число человеческих жизней могло быть гораздо большим.

На месте аварии погибли двое мужчин - водитель и один из пассажиров, который сидел на сидении возле водителя. К слову, сзади на пассажирском сидении находилась женщина. Ее госпитализировали, состояние стабильное.

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Вероятно, что погибшие мужчины были военными.

Напомним, горе-водителю, который сбил насмерть работника автомойки, огласили приговор. Мужчина проведет за решеткой 7 лет.