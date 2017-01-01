Появилось видео испытаний обновленных БТР-4

Эти бронетранспартеры могут уничтожить бронетехнику противника на расстоянии до 5 км.

В Украине провели испытания БТР-4 с новыми корпусами. По техническим характеристикам, уровень защиты, который обеспечивает эта машина - один из высочайших среди бронетранспортеров и БМП, стоящих на вооружении ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Оборонпрома.

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На этой машине установлен боевой модуль БМ-7 Парус с 30-мм автоматической пушкой, высокоточным противотанковым комплексом Барьер, автоматическим гранатометом и пулеметом. Благодаря наведению вооружения с помощью современного цифрового комплекса, удается достичь высокой точности огня, в том числе и уничтожения бронетехники противника на расстоянии до 5 км.

Что касается маневренности, то в БТР-4 ее обеспечивает мощный немецкий двигатель Deutz и автоматическая американская трансмиссия Allison, которая позволяет разогнать машину весом почти 22 тонны до 110 км/ч.

Как сообщалось 20 февраля, в Украине начинается производство РСЗО Верба.