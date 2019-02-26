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Российская Федерация должна немедленно освободить украинских моряков - Волкер

Комментариев: 4
Американский дипломат Курт Волкер озвучил позицию США по вопросу захвата украинских моряков.
Волкер проведет в Одессе два дня
Волкер проведет в Одессе два дня
EPA/UPG

Во время рабочего визита в Одессу американский дипломат Курт Волкер пообщался с представителями медиа и озвучил свою позицию по вопросу обострения конфликта в Азовском море. Об этом информирует телекал Прямий.

Представитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер акцентировал внимание на том, что захват украинских моряков в районе Керченского пролива со стороны РФ является незаконным.

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Также дипломат отметил, что Российская Федерация должна немедленно вернуть моряков в Украину, иначе конфликт между странами не удастся уладить в ближайшее время.

Мы не признаем нападения России на военные украинские корабли. Это незаконный акт и мы призываем Россию немедленно освободить украинских моряков. Мы хотим и стремимся, чтобы таких инцидентов в будущем не случалось - отметил Волкер

Кроме того, Волкер считает необходимым договориться о свободном передвижении украинских судов Керченским проливом, ведь это стратегически необходимо для функционирования украинских портов в Азовском море.

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Напомним, Курт Волкер прибыл в Одессу в качестве специального гостя на форум, посвящен аннексии Крыма. Дипломат планирует посетить Киев.

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Теги: Курт Волкер, дипломат, Одесса, Крым, Россия
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Комментариев (4)
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Russian-Troll    26.02.2019, 12:02
Оценка:  0
Russian-Troll
Хто ты такой, Курт?
VSHIVANKA    26.02.2019, 11:48
Оценка:  -1
VSHIVANKA
О КАК !
WTF2wtf    26.02.2019, 11:54
Оценка:  -1
WTF2wtf
FPN, сколько у тебя тут аккаунтов, руссбот-гермафродит?
Убогая служба ...
ПейС_ДУК    26.02.2019, 11:05
Оценка:  -4
ПейС_ДУК
Это КУР ВОлкер, что то имеет сказать?
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