Российская Федерация должна немедленно освободить украинских моряков - Волкер

Американский дипломат Курт Волкер озвучил позицию США по вопросу захвата украинских моряков.

Во время рабочего визита в Одессу американский дипломат Курт Волкер пообщался с представителями медиа и озвучил свою позицию по вопросу обострения конфликта в Азовском море. Об этом информирует телекал Прямий.

Представитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер акцентировал внимание на том, что захват украинских моряков в районе Керченского пролива со стороны РФ является незаконным.

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Также дипломат отметил, что Российская Федерация должна немедленно вернуть моряков в Украину, иначе конфликт между странами не удастся уладить в ближайшее время.

Мы не признаем нападения России на военные украинские корабли. Это незаконный акт и мы призываем Россию немедленно освободить украинских моряков. Мы хотим и стремимся, чтобы таких инцидентов в будущем не случалось - отметил Волкер

Кроме того, Волкер считает необходимым договориться о свободном передвижении украинских судов Керченским проливом, ведь это стратегически необходимо для функционирования украинских портов в Азовском море.

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Напомним, Курт Волкер прибыл в Одессу в качестве специального гостя на форум, посвящен аннексии Крыма. Дипломат планирует посетить Киев.