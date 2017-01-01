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В Киеве мошенники присвоили админздание за 20 млн грн

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Злоумышленникам удалось подделать решение донецкого суда.
В реальности суд не принимал никакого решения по этому объекту
В реальности суд не принимал никакого решения по этому объекту
depositphotos.com

Территориальной общине города Киева вернули из незаконного владения физического лица административное здание, расположенное в Соломенском районе Киева.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

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В 2013 году на основании несуществующего решения Ленинского районного суда г. Донецка административное здание площадью более 800 кв.м. и стоимостью более 20 миллионов гривен выбыло из коммунальной собственности и было зарегистрировано за частным лицом.

Суд вообще не принимал никакого решения о признании права собственности на указанное недвижимое имущество.

Кроме того, по данному факту расследуется уголовное производство по ст. 190 УК Украины (мошенничество).

Как сообщалось в сентябре 2018 года, землю на Шулявке на 1 млрд. грн бесплатно отдали под застройку.

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Теги: мошенник, Киев, здание
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