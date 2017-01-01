Расходы на проезд и еду и раздача символики не являются подкупом - ЦИК

В то же время прямая оплата проведения агитации избирателю запрещена, граждане могут делать это только на бесплатной основе.

В ЦИК разъяснили, что считается и не считается подкупом избирателя EPA/UPG

Читай также: Стало известно имя кандидата в президенты, которого угрожали убить

ЦИК предоставил разъяснения отдельных положений законодательства о выборах касательно подкупа избирателей. Об этом пишет “Опора“.

В ведомстве пояснили, что законодательство Украины различает прямой и косвенный подкуп избирателей и устанавливает различные виды ответственности за его совершение. В частности, прямым подкупом избирателей считается предложение, обещание или предоставление избирателю неправомерной выгоды за совершение им каких-либо действий.

Читай также: Украинцы могут отслеживать нарушения на выборах онлайн

Примерами может стать отказ от участия в голосовании, голосование более одного раза, голосование за отдельного кандидата или партию, передача бюллетеня другому лицу.

За прямой подкуп наказывают ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности на срок от одного до трех лет.

Читай также: Наказание за нарушения на выборах хотят ужесточить

Наказать могут и самих избирателей (часть 1 статьи 160 УК) - штрафом от 1700 до 5100 грн, исправительными работами или ограничением свободы на срок до двух лет.

Предоставление товаров или денег, работ или услуг при проведении агитации (кроме товаров, считающихся символикой стоимостью до 60 грн) считается косвенным подкупом.

Читай также: Полиция задержала жительницу Львова из-за угроз кандидату в президенты

Часть 3 статьи 160 УК предусматривает ограничение или лишение свободы на срок от 2 до 4 лет с лишением права занимать должности на срок от одного до трех лет.

Кроме того, запрещено заключение с избирателями платных договоров на проведение агитации. При этом само по себе участие избирателей в агитации ограничено быть не может, но оно должно быть бесплатным. Впрочем, избирательный фонд кандидата может возместить им расходы на проезд, связь, питание, проживание и прочее подобное.

Читай также: В Сети показали видео, как за 500 грн подкупают избирателей

Напомним, ранее сообщалось, что Нацполиция расследует наполнение залога одним из кандидатов пожертвованиями от лиц, которые ничего об этом не знали.