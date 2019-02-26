Архиепископ УПЦ МП купил на Березняках квартиру за 4 млн грн - СМИ

У священника также есть квартира на Печерске в ипотеке и два автомобиля.

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Викарий Киевской Митрополии УПЦ МП архиепископ Бучанский Пантелеймон купил квартиру на Березняках в Киеве за более 4 млн грн. Об этом свидетельствуют данные официального Госреестра, пишут Наші Гроші.

Издание уточняет, что в миру архиепископа зовут Бащук Виктор Романович. 19 февраля 2019 года он купил трехкомнатную квартиру площадью почти 103 кв м на проспекте Павла Тычины, 16/2.

Издание показало данные Госреестра об имуществе Пантелеймона nashigroshi.org

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По данным сайтов продаж, 3-комнатные квартиры в доме на проспекте Павла Тычины, 16/2 ориентировочно такой же площади продают за суммы от $180 тысяч. По данным источников “Наші гроші“, квартира архиепископа обошлась в сумму более 4 млн грн, то есть, не менее чем в $ 150 тысяч. Она уже полностью оплачена.

По данным госреестра недвижимости, архиепископ Пантелеймон (Виктор Бащук) уже является владельцем квартиры на Печерске в Киеве - на улице Московской, 36. Жилье находится в ипотеке у “Укрсоцбанка“, где Бащук в 2008 году взял кредит на $20 тысяч.

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Кроме того, по данным госреестра МВД, в 2013 году Бащук стал владельцем автомобиля Volkswagen Touareg (2013 года выпуска), а в 2014 году - автомобиля Volkswagen Caravelle (2009 года выпуска).

Напомним, ранее сообщалось, что суд арестовал подозреваемых в поджоге храма в Запорожье.