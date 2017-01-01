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Как нардепы отпраздновали День рождения Геращенко

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Юбилей народного депутата Антона Геращенко не мог остаться без внимания журналистов. Между тем, Геращенко решил отпраздновать скромно.
Именинник Антон Геращенко (слева) с гостями
Именинник Антон Геращенко (слева) с гостями
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10 февраля народный депутат Украины Антон Геращенко отметил очередной день рождения. Хотя фотографии с праздника мигом исчезли из социальных сетей гостей, издание Страна сумело сохранить несколько моментов торжества.

Мерило на вечеринке у Антона Геращенко
Мерило на вечеринке у Антона Геращенко
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Геращенко решил отметить свой 40 день рождения в кругу самых близких друзей и родных. Среди приглашенных гостей заметили Янику Мерило, заместителя мэра Днепра и близкую подругу семьи именинника. Именно госпожа Мерило опубликовала несколько фотографий с празднования, но после вопросов журналистов живо удалила.

Жена Антона Геращенко Олеся
Жена Антона Геращенко Олеся
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Известно, что сначала гости имели возможность пообщаться за фуршетом, а после него началось скромное, по депутатским меркам, застолье.

Гости имели возможность сфотографироваться возле креативной фотозоны с декоративной табличкой с именем именинника.

Один из подарков для именинника
Один из подарков для именинника
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Особое восхищение вызвал один из подарков - портрет похудевшего виновника торжества.

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К слову, празднование своего 36-летия Антон Геращенко отменил в связи с боевыми действиями на Донбассе.

Напомним, вчера свой день рождения отпразновала Ольга Фреймут. Она провела этот день в Израиле с семьей.

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Теги: Антон Геращенко, депутат, День рождения, юбилей, гости
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