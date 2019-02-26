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В Симферополе на мосту написали: "Россия - вон! Крым - наш дом! "

Комментариев: 1
26 февраля отмечается День крымского сопротивления российской оккупации.
Надпись на мосту появилась в 5 утра
Надпись на мосту появилась в 5 утра
facebook.com/dogrujol

В оккупированном Крыму, в городе Симферополь 26 февраля в День крымского сопротивления российской оккупации в 5 утра на мосту появилась надпись: “Россия - геть! Крым - наш дом! “.

Соответствующую фотографию на своей странице в Facebook разместил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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“26 февраля - День крымского сопротивления российской оккупации На фотографии - Aqmecıt/Симферополь сегодня, 26 февраля 2019 в 05.00 утра. Сопротивление продолжается “, - написал Чубаров.

Как сообщалось, Чубаров назвал 23 февраля трагическим днем - 23 февраля 1918 года в Севастополе россияне зверски замучили и убили Номана Челебиджихана.

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Теги: оккупанты, Россия, Крым, крымские татары, Рефат Чубаров
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Комментариев (2)
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нафнаф    26.02.2019, 12:20
Оценка:  -3
нафнаф
Странный лозунг, сепаратизмом попахивает.
dimasvetik    26.02.2019, 12:08
Оценка:  +1
dimasvetik
“Россия - геть! Крым - наш дом! “. автор статьи Вася!

там написано “Россия - вон! Крым - наш дом! “.
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