В Симферополе на мосту написали: "Россия - вон! Крым - наш дом! "
26 февраля отмечается День крымского сопротивления российской оккупации.
В оккупированном Крыму, в городе Симферополь 26 февраля в День крымского сопротивления российской оккупации в 5 утра на мосту появилась надпись: “Россия - геть! Крым - наш дом! “.
Соответствующую фотографию на своей странице в Facebook разместил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
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“26 февраля - День крымского сопротивления российской оккупации На фотографии - Aqmecıt/Симферополь сегодня, 26 февраля 2019 в 05.00 утра. Сопротивление продолжается “, - написал Чубаров.
Как сообщалось, Чубаров назвал 23 февраля трагическим днем - 23 февраля 1918 года в Севастополе россияне зверски замучили и убили Номана Челебиджихана.
там написано “Россия - вон! Крым - наш дом! “.