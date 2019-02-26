Хищения в армии: СНБО и "Укроборонпром" собрались судиться с журналистами
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Замсекретаря СНБО Олег Гладковский и “Укроборонпром“ будут судиться с журналистами “Наші гроші“. Об этом в Раде заявила представительница президента в парламенте Ирина Луценко, пишет “Украинская правда“.
Приведенные журналистами данные о хищениях в армии были основой для уголовного дела, которое расследовали НАБУ и САП еще в 2015 году, но результатов и фактов по итогам расследования озвучено не было, заверила она.
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“Укроборонпром“ и Олег Гладковский будут судиться против журналистов, чтобы они или извинились, или привели неопровержимые доказательства“, - подчеркнула Луценко.
“Складывается странная ситуация. Как только мы начали говорить о хищениях в армии предыдущих лет, сразу появляется какая-то история из 2015 года и сбрасывается перед выборами“, - добавила она.
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Ранее СМИ написали о том, что окружение Порошенко курирует хищения в обороной сфере.