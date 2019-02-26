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Хищения в армии: СНБО и "Укроборонпром" собрались судиться с журналистами

Комментариев: 4
Представитель президента считает, что журналисты должны привести неопровержимые доказательства или извиниться.
Ирина Луценко считает, что информацию не просто так вбросили перед выборами
Ирина Луценко считает, что информацию не просто так вбросили перед выборами
facebook.com/i.lutsenko.press

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Замсекретаря СНБО Олег Гладковский и “Укроборонпром“ будут судиться с журналистами “Наші гроші“. Об этом в Раде заявила представительница президента в парламенте Ирина Луценко, пишет “Украинская правда“.

Приведенные журналистами данные о хищениях в армии были основой для уголовного дела, которое расследовали НАБУ и САП еще в 2015 году, но результатов и фактов по итогам расследования озвучено не было, заверила она.

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“Укроборонпром“ и Олег Гладковский будут судиться против журналистов, чтобы они или извинились, или привели неопровержимые доказательства“, - подчеркнула Луценко.

“Складывается странная ситуация. Как только мы начали говорить о хищениях в армии предыдущих лет, сразу появляется какая-то история из 2015 года и сбрасывается перед выборами“, - добавила она.

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Ранее СМИ написали о том, что окружение Порошенко курирует хищения в обороной сфере. 

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Теги: хищения, ОПК, армия, Порошенко, Гладковский, СНБО, Луценко, суд, СМИ
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Комментариев (4)
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СухарьОК    26.02.2019, 13:51
Оценка:  -1
СухарьОК
...и хватает наглости еще и оправдываться........Порох всё поджал под себя эта гнида.
СухарьОК    26.02.2019, 13:50
Оценка:  -1
СухарьОК
А дп.Антонова кто дерибанит ,УОБпром ,сколько Донец башляет каждый месяц за авиапервозки Вы знаете?60млн грн. таким как Пашинский и его банде во главе с Вышинским.
ТТ69    26.02.2019, 13:30
Оценка:  +2
ТТ69
Что за мумия на фото ?
КимЧенПых    26.02.2019, 12:51
Оценка:  +1
КимЧенПых
на нары всех нардуп нужно
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