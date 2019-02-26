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Учения с Британией и США: Рада одобрила допуск иностранных военных в страну

Комментариев: 3
В 2019 году на территории Украины пройдут пять международных военных учений.
Украина пустит в страну американских, румынских и британских военных
Украина пустит в страну американских, румынских и британских военных
EPA/UPG

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Верховная Рада одобрила в целом закон о допуске подразделений Вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины. “За“ проголосовали 263 нардепа, передает РБК-Украина.

Законопроект №10067 связан с проведением в 2019 году ряда международных учений. Расходы на их проведение составят около 40,22 млн грн. 

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В 2019 году на территории Украины пройдут украинско-американские учения “Репид Трайдент - 2019“, украинско-американские учение “Си Бриз - 2019“, украинско-румынские учения “Риверайна - 2019“, многонациональные учения “Кленовая Арка - 2019“ и украинско-британские учения “Вориер Вотчер - 2019“.

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Напомним, ранее сообщалось, что американский эсминец Donald Cook пришвартовался на три дня в порту Одессы.

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Теги: учения, Вооруженные силы, военные, Украина, Рада
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Комментариев (4)
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VSHIVANKA    26.02.2019, 12:50
Оценка:  +1
VSHIVANKA
РАДА ОДОБРИЛА .....))))
ГДЕ ЭТО ВИДАНО , ЧТОБЫ ХОЛОПЫ ЧТО ТО ОДОБРЯЛИ И РАЗРЕШАЛИ ХОЗЯЕВАМ ?! )))
НЕРАБЫ БЛЯ .....)))))
КимЧенПых    26.02.2019, 12:50
Оценка:  +2
КимЧенПых
ещё бы не одобрила.
ВладиславII    26.02.2019, 12:50
Оценка:  +1
ВладиславII
Хозяева пожалуют, будут холопам ЦУ раздавать.
КимЧенПых    26.02.2019, 12:50
Оценка:  -1
КимЧенПых
смердам
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