Учения с Британией и США: Рада одобрила допуск иностранных военных в страну
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Верховная Рада одобрила в целом закон о допуске подразделений Вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины. “За“ проголосовали 263 нардепа, передает РБК-Украина.
Законопроект №10067 связан с проведением в 2019 году ряда международных учений. Расходы на их проведение составят около 40,22 млн грн.
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В 2019 году на территории Украины пройдут украинско-американские учения “Репид Трайдент - 2019“, украинско-американские учение “Си Бриз - 2019“, украинско-румынские учения “Риверайна - 2019“, многонациональные учения “Кленовая Арка - 2019“ и украинско-британские учения “Вориер Вотчер - 2019“.
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Напомним, ранее сообщалось, что американский эсминец Donald Cook пришвартовался на три дня в порту Одессы.
ГДЕ ЭТО ВИДАНО , ЧТОБЫ ХОЛОПЫ ЧТО ТО ОДОБРЯЛИ И РАЗРЕШАЛИ ХОЗЯЕВАМ ?! )))
НЕРАБЫ БЛЯ .....)))))