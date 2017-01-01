Представители России не смогут наблюдать за выборами в Украине

Гарант сегодня подписал закон, которым запрещается представителям Российской Федерации наблюдать за избирательным процессом в Украине.

Несколько часов назад Порошенко подписал закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине”, информирует интернет-представительство гаранта.

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Этим документом вносятся существенные изменения к ряду других законов, касающихся избирательного процесса в Украине.

Согласно подписанному сегодня закону, лица, которые являются гражданами России, не имеют законного права наблюдать за проведением выборов в нашей стране.

Вероятно, подписанный сегодня закон станет причиной нового скандала, ведь Российская Федерация против того, чтоб их наблюдателей не допускали к работе.

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Напомним, вчера Порошенко рассказал, что планирует делать после президентства. Он заявил, что мечтает работать в Европарламенте.