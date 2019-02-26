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Полиция на въезде в Одессу ищет автобусы с вооруженными людьми

Комментариев: 1
Правоохранителям поступило сообщение, что из Киева в Одессу двигаются два автобуса с вооруженными людьми.
Полиция в Одессе проверяет информацию об автобусах с вооруженными людьми
Полиция в Одессе проверяет информацию об автобусах с вооруженными людьми
facebook.com/gunp.odessa

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Полицейские проверяют информацию о вооруженных людях, которые двигаются в направлении Одессы. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

“По спецлинии 102 поступило сообщение о том, что из Киева в направлении Одессы выехали два автобуса с вооруженными людьми“, - говорится в сообщении.

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На пост при въезде в Одессу прибыли бойцы батальона полиции особого назначения и подразделения тактико-оперативного реагирования патрульной полиции. Они проверяют поступившую информацию.

“Правоохранителями проводятся превентивные меры, направленные на недопущение дестабилизации оперативной обстановки в регионе“, - заверили в ведомстве.

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В комментариях к сообщению пользователи пишут также, что в 8-45 по Старопортофранковской улице в Одессе проехали два автобуса в сопровождении авто с сиреной и просьбой пропустить транспорт с военными.

Сегодня в Одессу на встречу со спецпредставителем Госдепартамена США по Украине Куртом Волкером должен прибыть президент Петр Порошенко,  в связи с чем на въезде в город и в самом городе усилили охрану общественного порядка.

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Напомним, ранее Курт Волкер, находясь с визитом в Одессе, призвал Россию немедленно освободить военнопленных украинских моряков.

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Теги: Одесса, полиция, автобусы, оружие, Киев
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Комментариев (1)
Коляка    26.02.2019, 13:48
Оценка:  -1
Коляка
Это к чему вообще? Что за люди, чого хотят?
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