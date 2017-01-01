Шаг на опережение: Польша направила Украине ноту протеста

Польские дипломаты направили Украине ноту протеста из-за памятных досок во Львовской области.

Неожиданно Польша направила Украине ноту протеста, хотя еще вчера этого требовали украинские националисты. Ноту протеста Посольство Республики Польша в Киеве направило в Министерство иностранных дел Украины, пишет Польское радио.

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Польские дипломаты возмущены тем, что на памятных досках на месте трагической гибели поляков в 1944 году возле поселка Гута Пеняцкая во Львовской области написаны, по их мнению, исковерканные факты. Дипломаты уверены, что тем самым украинские власти хотят релятивизации преступлений против поляков.

Также поляков возмутила информация на доске возле места гибели украинцев. Дипломатов возмутила фраза о том, что здесь покоятся украинцы, которых убили польские шовинисты и советские партизаны.

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В ноте протеста польская сторона написала, что готова к диалогу с целью урегулирования исторических противоречий.

К слову, поляки на месте гибели своих соотечественников во Львовской области обвинили в массовых убийствах воинов УПА. Этот факт разозлил украинских националистов.