Молодые люди уже были замечены в провокациях в других регионах под флагом "Традиций и порядок".

За участие в поездке в Одессу провокаторам предлагали заплатить от 600 грн

На въезде в Одессу задержали "титушек" с пистолетами и ножами

На въезде в Одессу задержали "титушек" с пистолетами и ножами

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Автобусы с молодыми людьми, которые предположительно готовили провокации в день визита Курта Волкера и президента Петра Порошенко в Одессу, остановили на въезде в город. Об этом на своей странице в Facebook написал советник начальника ГУ полиции Одесской области Руслан Форостяк.

Он отметил, что следствие выяснит, кто направил в Одессу из Киева “группу проплаченных молодых людей“. Ранее они уже были замечены в других регионах с имитацией протеста праворадикальных сил под флагом “Традиций и порядка“, говорит правоохранитель.

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“В то время, когда в Одессе с визитом находится президент страны, официальная делегация во главе с послом США в Украине Мари Йованович, спецпредставитель по Украине Курт Волкер, на морвокзале стоит ракетный эсминец Дональд Кук, нашлись дегенераты, которые решили “расшатать трубу“, - возмущен он.

“Но это вам не Житомир, где недавно они разбили окна ОГА, поэтому вся эта проплаченная титушня была только что остановлена ​​еще на подъездах в Одессу, где попала в засаду силовиков полиции Одесской области“, - говорит Форостяк.

Судя по фотографиям, у задержанных обнаружили ножи, баллончики и пистолеты. Также Форостяк привел сообщение из социальных сетей, в котором для поездки в Одессу отбирали парней с внешностью "18+" и предлагали им заплатить 600 грн или больше.

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“Сейчас выясняются их личности, их намерения и кто заказчик. На страже порядка стоят люди, которые не допустят в город проплаченную и организованную титушню с целью устроить нам беспорядок“, - подчеркнул он.

Напомним, ранее в полиции Одесской области сообщили, что проверяют информацию о двух автобусах с вооруженными людьми, которые направляются из Киева в Одессу.