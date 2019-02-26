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На въезде в Одессу задержали "титушек" с пистолетами и ножами

Комментариев: 3
Молодые люди уже были замечены в провокациях в других регионах под флагом "Традиций и порядок".
На въезде в Одессу задержали "титушек" с пистолетами и ножами
© facebook.com/ruslan.forostyak
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  • За участие в поездке в Одессу провокаторам предлагали заплатить от 600 грн
  • Молодых людей собирали на метро Теремки в 7:00 утра
  • Правоохранители поймали потенциальных провокаторов на въезде в Одессу
  • О том, что в Одессу движутся два автобуса с вооруженными людьми, полиции сообщили по линии "102"
  • У задержанных нашли, в том числе, пистолеты
  • Полиция задержала два автобуса с "титушками" на въезде в город
  • Полиция выясняет, кто заказал провокацию в день визита Волкера и Порошенко в Одессу
  • Молодых людей собирали через социальные сети
  • У провокаторов нашли не только пистолеты, но и газовые баллоны и ножи
  • Провокаторов собирали для поездки в Одессу, не уточняя деталей
  • Полиция заверила, что не допустит провокаций в Одессе
  • Правоохранители говорят, что молодые люди уже были замечены в провокациях в других регионах
  • Для поездки в Одессу собирали группы по 10 человек
На въезде в Одессу задержали "титушек" с пистолетами и ножами
За участие в поездке в Одессу провокаторам предлагали заплатить от 600 грн
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Автобусы с молодыми людьми, которые предположительно готовили провокации в день визита Курта Волкера и президента Петра Порошенко в Одессу, остановили на въезде в город. Об этом на своей странице в Facebook написал советник начальника ГУ полиции Одесской области Руслан Форостяк.

Он отметил, что следствие выяснит, кто направил в Одессу из Киева “группу проплаченных молодых людей“. Ранее они уже были замечены в других регионах с имитацией протеста праворадикальных сил под флагом “Традиций и порядка“, говорит правоохранитель.

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“В то время, когда в Одессе с визитом находится президент страны, официальная делегация во главе с послом США в Украине Мари Йованович, спецпредставитель по Украине Курт Волкер, на морвокзале стоит ракетный эсминец Дональд Кук, нашлись дегенераты, которые решили “расшатать трубу“, - возмущен он.

“Но это вам не Житомир, где недавно они разбили окна ОГА, поэтому вся эта проплаченная титушня была только что остановлена ​​еще на подъездах в Одессу, где попала в засаду силовиков полиции Одесской области“, - говорит Форостяк.

Судя по фотографиям, у задержанных обнаружили ножи, баллончики и пистолеты. Также Форостяк привел сообщение из социальных сетей, в котором для поездки в Одессу отбирали парней с внешностью "18+" и предлагали им заплатить 600 грн или больше.

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“Сейчас выясняются их личности, их намерения и кто заказчик. На страже порядка стоят люди, которые не допустят в город проплаченную и организованную титушню с целью устроить нам беспорядок“, - подчеркнул он.

Напомним, ранее в полиции Одесской области сообщили, что проверяют информацию о двух автобусах с вооруженными людьми, которые направляются из Киева в Одессу.

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Теги: Одесса, Порошенко, Волкер, визит, провокации, полиция, автобусы, оружие
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Комментариев (3)
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Zorro-Gerda-50    26.02.2019, 14:59
Оценка:  -1
Zorro-Gerda-50
Иуд за серебрянки надо наказывать пропуская через толпу людей с розгами для вправления мозгов не дополученных в школе ! И городах где они живут везде во всех средствах массовой информации оповестить и ограничит на пару лет выезд за границу ! Эффект не заставит себя ждать ! Иуды резко исчезнут !
alex-zol    26.02.2019, 14:28
Оценка:  +5
alex-zol
надеюсь их отпиZдили
FPN    26.02.2019, 14:27
Оценка:  +1
FPN
БАНДИТСКАЯ СТРАНА И БАНДИТЫ БЕЗНАКАЗАНЫ.
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