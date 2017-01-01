Синоптики рассказали, когда в Украину придет весна

Погодная ситуация в Украине на этой неделе мало кого порадует, уверена синоптик Наталья Диденко. Весну стоит ждать со следующего понедельника.

Синоптик уверена, что со следующего понедельника, 4 марта, погодная ситуация по всей территории Украине порадует каждого. Столбик термометра постепенно приблизится к отметке +10 градусов по Цельсию, пишет Наталья в Facebook.

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Именно со следующей недели, по прогнозу Диденко, украинцы почувствуют настоящий приход весны.

Касательно погоды на этой неделе, Диденко советует укутываться в теплые свитера и шарфы, но не падать в глубокую депрессию.

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В то же время, Укргидрометцентр предупреждает о резком ухудшении погодных условий. В нескольких областях Украины объявлено штормовое предупреждение. Речь идет о Винницкой, Одесской и западных областях. Там ожидаются сильные порывы ветра от 15 до 18 м/с.

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Синоптики прогнозируют довольно резкий переход от зимы к весне. Ожидаем.

Напомним, Лос-Анджелес и Лас-Вегас замело снегом. В горах вокруг Лос-Анджелеса часто бывает снег, в самом городе - выпадает редко.