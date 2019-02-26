Юрий Бойко: После выборов мы возобновим госрегулирование цен

После того, как в 2017 году действующее правительство приняло решение об отмене государственного регулирования цен на товары первой необходимости - базовые продукты питания, которые еще недавно были на столе и в холодильнике, стали недоступными большинству украинцев.

Об этом во вторник, 26 февраля, журналистам заявил кандидат в Президенты и основатель “ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ” Юрий Бойко.

Он рассказал, что только за прошлый год стоимость отдельных продуктов питания выросла примерно на 200%. При этом власть продолжает необоснованно увеличивать цены на жилищно-коммунальные услуги, проезд и лекарства.

По словам Юрия Бойко, такая политика заставляет людей голодать, экономить на здоровье и самом необходимом.

“Ни одна страна в мире не отпускает цены на товары первой необходимости, находясь в условиях экономического кризиса. Это решение стало спусковым механизмом: оно спровоцировало моментальное увеличение стоимости продуктов питания. Например, хлеб сразу подорожал на 22%, а вслед за ним – овощи и мясо. При этом цены на лекарства также постоянно растут, из-за чего медикаменты стали роскошью для подавляющего большинства пенсионеров и обычных украинцев. После выборов мы возобновим государственное регулирование цен, отменим дополнительные налоги на лекарства и создадим нормальные условия жизни для людей“, – заявил Юрий Бойко.

Он подчеркнул, что в ценах на продукты заложены также высокие тарифы на газ и электроэнергию, которые вынужден оплачивать конечный потребитель.

“Чтобы произвести буханку хлеба, производитель вынужден закладывать в цену и все затраченные энергоносители, которые выросли в несколько раз. Расплачивается за это покупатель из своей мизерной пенсии или зарплаты. При этом, государство самоустранилось от поддержки социально уязвимых групп, отменив госрегулирование цен. Это просто преступление против собственных граждан. Мы это остановим“, — заявил Юрий Бойко.

Политик отметил, что с 1 января 2019 года минимальная зарплата в Украине составила 4173 гривен, а минимальная пенсия – 1669 гривен. По словам Юрия Бойко, эти суммы – фикция и не соответствуют реальному прожиточному минимуму.

“Прежде чем устанавливать такие мизерные пенсии и зарплаты, нужно выйти чиновникам к людям и посмотреть им в глаза. Жизнь в высоких кабинетах отличается от жизни 90% украинцев“, - подчеркнул Юрий Бойко.

Напомним, Юрий Бойко выступил с инициативой об увеличении минимальной зарплаты до 7000 гривен, минимальной пенсии – до 3000 гривен, а прожиточного минимума – до 3800 гривен.