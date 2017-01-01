Хищения в армии: Порошенко временно отстранил замсекретаря СНБО

Президент отстранил Гладковского от должности и требует проверить информацию программы Наші гроші.

Президент Украины Петр Порошенко требует от правоохранителей проведения срочной проверки информации, изложенной в программе Наші гроші, а также поддерживает временное отстранение от должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко.

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“Президент Украины поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования. Петр Порошенко требует у правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в журналистской программе Наші гроші для опровержения или подтверждения обнародованного“, - отметил Цеголко.

Стоит отметить нардеп (БПП) Сергей Лещенко в Facebook сообщил, что сын первого заместителя секретаря СНБО Украины Олега Гладковского Игорь Гладковский, которого подозревают в причастности к многомилилнным хищениям в ОПК, является почетным консулом Сейшельских островов в Украине.

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“Уже мало кто помнит одну деталь. Кроме своей доли в откатах, Гладковский-старший переписал на своего сына должность почетного консула Сейшельских островов в Украине. Это значит, что молодое дарование пользуется дипломатической неприкосновенностью и может иметь дипломатический паспорт и дипломатический номер на автомобиле. Достаточно предусмотрительно на случай побега из страны“, - рассказал нардеп.

Как сообщалось 26 февраля, по данным журналистов, к хищению якобы причастны член Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковський, его сын и гендиректор Укроборонпрома Павел Букин. С начала войны они скупали военные запчасти контрабандой в России, а также на складах украинской армии. Накручивали цены в разы, а затем продавали на заводы Укроборонпрома.

После обнародования этого журналистского расследования представительница президента в парламенте Ирина Луценко заявила, замсекретаря СНБО Олег Гладковский и Укроборонпром будут судиться с журналистами программы Наші гроші.