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В Одессе бывший атошник после ссоры с матерью подорвался на гранате

Комментариев: 3
Известный активист хранил дома целую коллекцию опасных игрушек, полиция предполагает, что его смерть могла быть случайностью.
Сергей Барсуков был активным участников акций протеста
Сергей Барсуков был активным участников акций протеста
facebook.com/DemAlliance.Odessa

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В Одессе у ворот Селекционного института в воскресенье погиб бывший атошник и активист Сергей Барсуков. О его смерти сообщила пресс-служба партии “Демальянс-Одесса“ в Facebook. 

“При неизвестных обстоятельствах погиб Сергей Барсуков, он был членом Демальянса, атошником, активным участником акций протеста. У него осталась больная мать“, - сообщили в партии.

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Возможно, он наложил на себя руки, говорят в пресс-службе, уточняя, что смерть произошла у стен Селекционного института, рядом с которым он проживал.

“Личность мужчины, тело которого обнаружили вчера утром в районе Селекционного института, установлена. Им оказался известный в Одессе бывший атошник и активист“, - написал в Facebook советник начальника ГУ полиции области Руслан Форостяк.

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У активиста дома обнаружили много
У активиста дома обнаружили много "опасных игрушек"
facebook.com/ruslan.forostyak

Он рассказал, что погибший хранил у себя дома целый арсенал “опасных игрушек“, среди которых были ручные гранаты различных типов, запалы и боеприпасы к огнестрельному оружию.

“Позавчера вечером, поссорившись с мамой, которая болеет, он отправился к Селекционному институту, где примерно в 23:00 прогремел взрыв“, - отметил Форостяк.

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Взрыв был не самым мощным, потому соседи и очевидцы решили, что взорвалась петарда. Тело обнаружили в понедельник утром. “По предварительным данным, взорвалась РГД-5 в правой руке, кольцо мужчина держал в левой руке“, - говорит правоохранитель.

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Предварительно полиция предполагает, что Барсуков хранил запалы и с “подрезанной“ предохранительной чекой, и взрыв мог оказаться результатом ошибки.

Напомним, ранее сообщалось, что на въезде в Одессу задержали автобусы с “титушками“.

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Теги: активист, атошник, смерть, граната, Одесса
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Комментариев (3)
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нафнаф    26.02.2019, 15:01
Оценка:  +1
нафнаф
Через одного такие законопослушные, всего лишь кража оружия и боеприпасов из в/ч
KastrYOUlya    26.02.2019, 14:59
Оценка:  +2
KastrYOUlya
Минус гнида
Boxerogos    26.02.2019, 14:50
Оценка:  +2
Boxerogos
Был атошником?Земля бетоном!
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