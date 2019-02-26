В Одессе бывший атошник после ссоры с матерью подорвался на гранате

Известный активист хранил дома целую коллекцию опасных игрушек, полиция предполагает, что его смерть могла быть случайностью.

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В Одессе у ворот Селекционного института в воскресенье погиб бывший атошник и активист Сергей Барсуков. О его смерти сообщила пресс-служба партии “Демальянс-Одесса“ в Facebook.

“При неизвестных обстоятельствах погиб Сергей Барсуков, он был членом Демальянса, атошником, активным участником акций протеста. У него осталась больная мать“, - сообщили в партии.

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Возможно, он наложил на себя руки, говорят в пресс-службе, уточняя, что смерть произошла у стен Селекционного института, рядом с которым он проживал.

“Личность мужчины, тело которого обнаружили вчера утром в районе Селекционного института, установлена. Им оказался известный в Одессе бывший атошник и активист“, - написал в Facebook советник начальника ГУ полиции области Руслан Форостяк.

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У активиста дома обнаружили много "опасных игрушек" facebook.com/ruslan.forostyak

Он рассказал, что погибший хранил у себя дома целый арсенал “опасных игрушек“, среди которых были ручные гранаты различных типов, запалы и боеприпасы к огнестрельному оружию.

“Позавчера вечером, поссорившись с мамой, которая болеет, он отправился к Селекционному институту, где примерно в 23:00 прогремел взрыв“, - отметил Форостяк.

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Взрыв был не самым мощным, потому соседи и очевидцы решили, что взорвалась петарда. Тело обнаружили в понедельник утром. “По предварительным данным, взорвалась РГД-5 в правой руке, кольцо мужчина держал в левой руке“, - говорит правоохранитель.

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Предварительно полиция предполагает, что Барсуков хранил запалы и с “подрезанной“ предохранительной чекой, и взрыв мог оказаться результатом ошибки.

Напомним, ранее сообщалось, что на въезде в Одессу задержали автобусы с “титушками“.