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Филарет с опозданием поздравил Виктора Ющенко с юбилеем

Комментариев: 1
Бывший настоятель Киевского патриархата поздравил экс-президента Украины с днем рождения.
Филарет подарил икону Ющенко
Филарет подарил икону Ющенко
www.facebook.com/PatriarchPhilaret/

Бывший глава Киевского патриархата Филарет поздравил Виктора Ющенко с 65-летием со дня рождения. На странице святейшего владыки появились совместные с экс-президентом фотографии.

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Филарет каждый год традиционно поздравляет Ющенко с днем рождения, правда в этом году немного опоздал на целых три дня. Владыка совместно с коллегой архиепископом Вышгородским Агапитом поздравили бывшего главу государства с праздником.

Духовные настоятели подарили Виктору Андреевичу икону с изображением Пресвятой Богородицы, а также букет цветов.

Филарет пожелал Ющенко здоровья
Филарет пожелал Ющенко здоровья
www.facebook.com/PatriarchPhilaret/

Филарет написал в социальной сети Facebook, что поблагодарил Виктора Ющенко за труд, который тот вложил в развитие государства.

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После поздравлений Филарет и Ющенко обсудили важные церковные и государственные вопросы.

Напомним, вчера свой день рождения отметила телеведущая Ольга Фреймут. В этот день она отправилась в Израиль со своей семьей.

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Теги: Виктор Ющенко, Филарет, юбилей, Икона, цветы
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Комментариев (1)
Nikol3012213    26.02.2019, 15:17
Оценка:  0
Nikol3012213
Vau tak dolgo ne givut.
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