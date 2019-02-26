Филарет с опозданием поздравил Виктора Ющенко с юбилеем
Бывший глава Киевского патриархата Филарет поздравил Виктора Ющенко с 65-летием со дня рождения. На странице святейшего владыки появились совместные с экс-президентом фотографии.
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Филарет каждый год традиционно поздравляет Ющенко с днем рождения, правда в этом году немного опоздал на целых три дня. Владыка совместно с коллегой архиепископом Вышгородским Агапитом поздравили бывшего главу государства с праздником.
Духовные настоятели подарили Виктору Андреевичу икону с изображением Пресвятой Богородицы, а также букет цветов.
Филарет написал в социальной сети Facebook, что поблагодарил Виктора Ющенко за труд, который тот вложил в развитие государства.
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После поздравлений Филарет и Ющенко обсудили важные церковные и государственные вопросы.
Напомним, вчера свой день рождения отметила телеведущая Ольга Фреймут. В этот день она отправилась в Израиль со своей семьей.