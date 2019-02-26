"Уколы витамина В не помогли": Сороке назначили операцию

Военнопленный содержится в камере без горячей воды, с операцией лучше не медлить.

Бадамшин посетил Сороку и выяснил, что ему назначили операцию facebook.com/sbadamshin

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Военнопленному моряку Василию Сороке назначили операцию на раненой руке. Об этом в Facebook сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

"Дата операции пока не определена, в эти дни идет подготовка, анализы. Ожидаемо, но ноу-хау тюремных врачей лечить разрыв трех сухожилий и нерва уколами витамина B результата не дало", - отметил защитник.

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"Из-за разрыва и отек ниже раны не сходит,- объяснил врач. Спасибо ему за желание помочь и верность врачебному долгу",- подчеркнул Бадамшин.

Также, по мнению специалистов, промедление с операцией может повлечь необратимые последствия, добавил защитник. "Надеемся, что в ближайшее время операция состоится и рука восстановится", - добавил он.

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Адвокат также рассказал, что Сорока содержится он в старой камере без горячей воды. "К бытовым сложностям относится снисходительно и с юмором", - заверил Бадамшин.

По словам адвоката, также в СИЗО "Лефортово" был неприятный инцидент, когда из-за организации консульской помощи к арестантам не пустили родственников.

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"Василий просил меня передать, чтобы родных и близких, тем более с детьми, пускали к арестантам в приоритетном порядке", - отметил адвокат.

Напомним, ранее сообщалось, что раненых военнопленных моряков обследовали в больнице Москвы.