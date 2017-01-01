Спецслужбы РФ пытались заблокировать работу Госреестра избирателей - СБУ

В Днепре задержан один из пособников российских спецслужб.

Провокатор распространял в соцсети фейковые новости и другие деструктивные материалы facebook.com/SecurSerUkraine

Российские спецслужбы планировали повредить сети связи, которые обеспечивают проведение выборов президента Украины.

Об это сообщила пресс-отдел Службы безопасности Украины.

Согласно сообщению, сотрудники ведомства задокументировали, что житель Днепра создал и администрировал группу в запрещенной российской соцсети.

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Вскоре было установлено, что мужчина распространял в соцсети фейковые новости и другие деструктивные материалы, среди которых были публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины. Кроме него, к администрированию группы причастны жители Российской Федерации, а количество ее участников было искусственно увеличено для создания иллюзии масштабного сопротивления государственной системе.

В ходе проведения следственных действий оказалось, что интернет-провокатор, который является сотрудником подрядной организации в телеком-отрасли, также вел электронную переписку с жителем России. Тот в свою очередь интересовался и собирал данные о сети стратегически важных операторов связи, местонахождении телекоммуникационных узлов и времени, необходимом на восстановление их после повреждений.

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“По замыслу спецслужб РФ, массовые повреждения кабельных линий и оборудования определенных операторов связи приведут к нарушению устойчивого функционирования подразделений ведения Государственного реестра избирателей, а также заблокируют работу отдельных звеньев Единой информационно-аналитической системы Выборы, которая сейчас разворачивается“, - подчеркивается в сообщении.

По указанному факту было начато криминальное производство по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось 20 февраля, в КИУ назвали три основные манипуляции на выборах.