Рабинович: Моя программа имеет огромный уровень доверия, поэтому ее хотят закрыть

Программа "Кто кому Рабинович" является самой рейтинговой на канале "112 Украина" и обладаетсамым высоким уровнем доверия, поэтому власть хочет ее закрыть. Такое заявление в эфире очередного выпуска своей авторской программы сделал народный депутат и лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович.

"То, что нам с вами хотят закрыть рот – я увидел давно. То, что они сейчас, перед самыми выборами перешли в атаку на мою программу – с этим тоже все понятно. Очевидно, все-таки сложно с нами бороться. Мы работаем уже много лет, у нас серьезный рейтинг доверия. Да – у моей передачи самый высокий рейтинг доверия на телеканале "112 Украина". И поэтому ее пытаются закрыть самой первой. И повод они для этого нашли просто "замечательный". Ведь у нас в стране очень немодно осуждать фашизм", – отметил парламентарий.

По его словам, власть активно начала бороться с независимыми СМИ накануне выборов, чтобы отвлечь внимание от скандалов, связанных с подкупами избирателей, о которых рассказывают эти каналы.

"Сегодня мы каждый день слышим о том, что власти готовят и уже проводят масштабные подтасовки выборов. После таких скандалов в здравомыслящей стране все бы уже давно ушли в отставку. А у нас готовят "сетки", "полусетки", арестовывают народных депутатов. Кроме подобных махинаций, кроме кучи украденных денег, что еще нужно сделать? Нужно заткнуть рот каналам. Заткнуть рот тем, кто говорит правду! И поэтому сегодня по всей стране отключают NewsOne. Поэтому давление идет на телеканал "112 Украина", назначаются внеплановые проверки, подтасовываются факты. Но мы должны посмотреть правде в глаза! Если рот заткнут средствам массовой информации, то мы все вместе будем голосовать за одних и тех же следующие 80 лет!" – возмутился народный депутат.

Глава "Оппозиционной платформы – За життя" также добавил, что готов пойти в суд и ответить за каждое свое слово.

"Я вот что хочу сказать: Вы боретесь с памятниками героям Второй мировой войны. Поэтому я буду называть вас так, как вы того заслуживаете. Тем более что мои слова истинны. Я готов с вами в суде встретиться и ответить