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Рада решила не запрещать офисы и хостелы в квартирах

Комментариев: 2
Парламентарии не поддержала ограничения по использованию квартир в многоквартирных жилых домах .
Законопроект не стали отправлять на доработку
Законопроект не стали отправлять на доработку
atmbud.ru

Верховная Рада отклонила основной и альтернативный законопроекты "О внесении изменений в Жилищный кодекс Украинской ССР и другие законодательные акты Украины относительно обеспечения прав собственников (пользователей) помещений жилого дома", которые запрещают офисы и хостелы в квартирах.

Об этом сообщает Укринформ.

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Законопроект 10006 набрал 188 голосов парламентариев, альтернативный проект закона 10006-1 поддержали 149 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Народные избранники также не нашли достаточно голосов, чтобы отправить документ на доработку в профильный комитет или субъекту законодательной инициативы.

Отмечается, что законопроекты имели целью определить на законодательном уровне ограничения по использованию квартир в многоквартирных жилых домах не по назначению, в том числе как офисов, гостиниц и других заведений временного проживания и усиление ответственности за нарушения законодательства в этой сфере.

Как сообщалось в апреле 2018, в Украине детсады разрешат размещать в жилых домах.

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Теги: квартиры, Верховная Рада, хостел, офис
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Комментариев (2)
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Woodbrother    26.02.2019, 16:04
Оценка:  0
Woodbrother
В двухкомнатніх квартирах некоторые умельцы размещают по 50 человек. Про санитарные нормы тут и говорить не приходится. Депутаторы о народе не подумали.
Операторська    26.02.2019, 15:55
Оценка:  +2
Операторська
от скотиняки ... пожили б вони поряд з такими притонами!
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