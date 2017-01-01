Детективы уже расследуют коррупцию на 15 предприятиях ОПК - НАБУ

Изложенную в расследовании журналистов информацию о хищениях в армии проанализируют и проверят.

В НАБУ заверили, что уже расследуют коррупцию в армии facebook.com/nabu.gov.ua

Читай также: Хищения в армии: СНБО и “Укроборонпром“ собрались судиться с журналистами

Детективы НАБУ проанализируют информацию о фактах коррупции в оборонной сфере, изложенную в расследовании журналистки “Наші Гроші“ Леси Ивановой. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

Предприятия, о которых идет речь в материале, уже являются объектами расследований НАБУ, отметило ведомство. Детективы расследуют коррупцию на около 15 предприятиях ОПК в пределах нескольких десятков уголовных производств.

Читай также: Порошенко рассказал, каким оружием Украина усилила армию

По одному из таких предприятий - Львовскому бронетанковому заводу - расследование было завершено и с июля 2018 дело слушается в суде, говорят в пресс-службе.

Статус обвиняемых по этому делу имеют пять человек: директор предприятия, замдиректора ГП, начальник Центрального бронетанкового управления ВСУ, начальник отдела в управлении ЦБТУ ВСУ и учредитель ООО “Булет Лайн“.

Читай также: Милионными хищениями в ОПК руководит сын замсекретаря СНБО - СМИ

По версии следствия, в 2015 году указанные лица разработали и реализовали коррупционную схему по закупке запасных частей и комплектующих к бронетанковому вооружению и технике, чем совершили растрату бюджетных средств, говорят в НАБУ.

Госбюджету был нанесен ущерб в 14,5 млрд грн. “Следует понимать, что расследование коррупционных схем в оборонной сфере сложны и имеют свою специфику“, - подчеркивают в ведомстве.

Читай также: Как ВСУ лишали боеспособности: Данные обнародовал Киевский НИИ судэкспертиз

В НАБУ поясняют, что часто закупки товаров осуществляются по закрытым процедурам, часть документов по ним имеют гриф секретности. Кроме того, отсутствие рынка товаров военного и двойного назначения затрудняет проведение товароведческой экспертизы и определения рыночной цены.

Помимо прочего, выяснение обстоятельств совершения преступления требует получения информации из-за рубежа, что длится от полугода и более, добавили в ведомстве.

Читай также: На стратегическом ГП Электронмаш расхищали недвижимость - СБУ

Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко временно отстранил замсекретаря СНБО Олега Гладковского от исполнения обязанностей в связи с обнародованным журналистским расследованием о хищениях в НАБУ.