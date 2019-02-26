Суд зачитывает приговор Зайцевой и Дронову: зал заполнен
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Киевский райсуд Харькова в 14:20 вторника начал зачитывать приговор по смертельному ДТП на улице Сумской обвиняемым Елене Зайцевой и Геннадию Дронову. Об этом сообщает UA: Харків.
Приговор зачитывает судья Виктор Попрас. Он успел зачитать обстоятельства ДТП и показания свидетелей по делу. Зал суда заполнен.
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В 15:00 Елене Зайцевой в зале суда стало плохо и ее вывели из стеклянного заграждения. Судья, несмотря на это, продолжил зачитывать приговор.
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“Судья зачитывает выводы комплексной судебно-технической и фото-технической экспертиз. Елена Зайцева в зал суда пока не вернулась“, - говорится в сообщении издания по состоянию на 15:40.
Напомним, авария на перекрестке Сумской и переулка Мечникова в Харькове произошла 18 октября 2017 года. Автомобиль Lexus RX под управлением Елены Зайцевой столкнулся с Volkswagen Touareg, вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов. Пять человек погибли на месте, еще одна девушка умерла позже в больнице.
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Напомним, ранее сообщалось, что второй обвиняемый по делу о ДТП на улице Сумской в Харькове Геннадий Дронов признал свою вину.