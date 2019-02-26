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Суд зачитывает приговор Зайцевой и Дронову: зал заполнен

Комментариев: 8
Обвиняемой стало плохо и ее вывели из зала суда, судья не остановился.
Судья зачитывает приговор обвиняемым по делу о ДТП в Харькове
Судья зачитывает приговор обвиняемым по делу о ДТП в Харькове
facebook.com/ua.kharkiv.nstu

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Киевский райсуд Харькова в 14:20 вторника начал зачитывать приговор по смертельному ДТП на улице Сумской обвиняемым Елене Зайцевой и Геннадию Дронову. Об этом сообщает UA: Харків.

Приговор зачитывает судья Виктор Попрас. Он успел зачитать обстоятельства ДТП и показания свидетелей по делу. Зал суда заполнен.

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В 15:00 Елене Зайцевой в зале суда стало плохо и ее вывели из стеклянного заграждения. Судья, несмотря на это, продолжил зачитывать приговор.

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“Судья зачитывает выводы комплексной судебно-технической и фото-технической экспертиз. Елена Зайцева в зал суда пока не вернулась“, - говорится в сообщении издания по состоянию на 15:40.

Напомним, авария на перекрестке Сумской и переулка Мечникова в Харькове произошла 18 октября 2017 года. Автомобиль Lexus RX под управлением Елены Зайцевой столкнулся с Volkswagen Touareg, вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов. Пять человек погибли на месте, еще одна девушка умерла позже в больнице.

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Напомним, ранее сообщалось, что второй обвиняемый по делу о ДТП на улице Сумской в Харькове Геннадий Дронов признал свою вину.

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Теги: Зайцева, Дронов, ДТП, Харьков, суд, приговор
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Комментариев (8)
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medved3558    26.02.2019, 16:27
Оценка:  +1
medved3558
не знал, буду знать
medved3558    26.02.2019, 16:24
Оценка:  -1
medved3558
под амнистию попадет после выборов
i-Kovalsky    26.02.2019, 16:25
Оценка:  +2
i-Kovalsky
амнистия на тяжелые преступление (там где срок больше 5 лет) не распространяется.
ТТ69    26.02.2019, 16:22
Оценка:  +1
ТТ69
Кто верит, что эта .........отсидит 10 лет?
i-Kovalsky    26.02.2019, 16:25
Оценка:  +3
i-Kovalsky
никто. Есть вполне легальные процедуры досрочного ("за хорошее поведение".
ТТ69    26.02.2019, 16:27
Оценка:  +1
ТТ69
Интересно она как лозинский шахматами увлекается ?
medved3558    26.02.2019, 16:18
Оценка:  0
medved3558
уже дали по 10 лет
Huper!    26.02.2019, 16:14
Оценка:  +2
Huper!
По 10 лет давай им
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