Суд зачитывает приговор Зайцевой и Дронову: зал заполнен

Обвиняемой стало плохо и ее вывели из зала суда, судья не остановился.

Судья зачитывает приговор обвиняемым по делу о ДТП в Харькове facebook.com/ua.kharkiv.nstu

Читай также: У брата Зайцевой отобрали права за вождение в нетрезвом состоянии

Киевский райсуд Харькова в 14:20 вторника начал зачитывать приговор по смертельному ДТП на улице Сумской обвиняемым Елене Зайцевой и Геннадию Дронову. Об этом сообщает UA: Харків.

Приговор зачитывает судья Виктор Попрас. Он успел зачитать обстоятельства ДТП и показания свидетелей по делу. Зал суда заполнен.

Читай также: ДТП в Харькове: арест Зайцевой и Дронову продлили еще на два месяца

В 15:00 Елене Зайцевой в зале суда стало плохо и ее вывели из стеклянного заграждения. Судья, несмотря на это, продолжил зачитывать приговор.

Читай также: Всплыли новые скандальные нюансы по делу Зайцевой

“Судья зачитывает выводы комплексной судебно-технической и фото-технической экспертиз. Елена Зайцева в зал суда пока не вернулась“, - говорится в сообщении издания по состоянию на 15:40.

Напомним, авария на перекрестке Сумской и переулка Мечникова в Харькове произошла 18 октября 2017 года. Автомобиль Lexus RX под управлением Елены Зайцевой столкнулся с Volkswagen Touareg, вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов. Пять человек погибли на месте, еще одна девушка умерла позже в больнице.

Читай также: Нарколог заявила, что Зайцева была трезвая, несмотря на опиаты в моче

Напомним, ранее сообщалось, что второй обвиняемый по делу о ДТП на улице Сумской в Харькове Геннадий Дронов признал свою вину.