Италия выделит 300 тысяч евро для жителей Донбасса

Власти Италии решили профинансировать один из гуманитарных проектов, который направлен на улучшение сферы здравоохранения на Донбассе.

Италия официально решила выделить 300 тысяч евро для совместного со Всемирной организацией здравоохранения проекта. Об этом сообщает посольство Украины в Италии.

Депутаты решили поддержать гуманитарный проект для жителей временно оккупированного Донбасса. Известно, что средства будут в кратчайшие сроки перечислены на счета Всемирной организации здравоохранения.

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Особое внимание уделять профилактике инфекционных заболеваний, запущенность которых может привести к эпидемии.

Выделенные деньги пойдут на закупку качественной вакцины от дифтерии, кори, а также полиомиелита. Вакцинацию будут проводить во всех поселках временно оккупированных Луганской и Донецкой областей. Пока точно неизвестно, когда жители Донбасса смогут пройти вакцинацию, но организаторы этой благотворительной акции убеждают, что качество вакцин будет безупречным.

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Напомним, в ЕС согласовали Европейский оборонный фонд. Фонд будет способствовать развитию сильной и инновационной оборонной промышленности в странах ЕС.