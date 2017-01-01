Италия выделит 300 тысяч евро для жителей Донбасса
Италия официально решила выделить 300 тысяч евро для совместного со Всемирной организацией здравоохранения проекта. Об этом сообщает посольство Украины в Италии.
Депутаты решили поддержать гуманитарный проект для жителей временно оккупированного Донбасса. Известно, что средства будут в кратчайшие сроки перечислены на счета Всемирной организации здравоохранения.
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Особое внимание уделять профилактике инфекционных заболеваний, запущенность которых может привести к эпидемии.
Выделенные деньги пойдут на закупку качественной вакцины от дифтерии, кори, а также полиомиелита. Вакцинацию будут проводить во всех поселках временно оккупированных Луганской и Донецкой областей. Пока точно неизвестно, когда жители Донбасса смогут пройти вакцинацию, но организаторы этой благотворительной акции убеждают, что качество вакцин будет безупречным.
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Напомним, в ЕС согласовали Европейский оборонный фонд. Фонд будет способствовать развитию сильной и инновационной оборонной промышленности в странах ЕС.