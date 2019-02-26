Судья Виктор Попрас вынес приговор по резонансному ДТП, которое произошло в октябре 2017 года в Харькове.

Суд приговорил Зайцеву и Дронова к 10 годам тюрьмы и лишил прав на три года

Суд приговорил Зайцеву и Дронова к 10 годам тюрьмы и лишил прав на три года

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Суд объявил приговор обоим обвиняемым по делу о резонансному ДТП в Харькове на улице Сумской в 2017 году. Об этом сообщает Медиапорт.

Суд признал виновными обоих обвиняемых - Елену Зайцеву и Геннадия Дронова - и приговорил их к максимальному наказанию - 10 годам заключения с лишением права управлениями транспортными средствами на три года.

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Суд не подтвердил признаков наркотического или алкогольного опьянения у Зайцевой во время ДТП.

Приговор зачитал судья Виктор Попрас. Напомним, во время оглашения приговора Елене Зайцевой в зале суда стало плохо и ее вывели из зала. Кроме того, во время заседания суда кто-то случайно выключил свет, но судья не остановился и продолжил зачитывать приговор.

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Дронов после оглашения приговора заявил, что будет оспаривать меру наказания. Напомним, авария на перекрестке Сумской и переулка Мечникова в Харькове произошла 18 октября 2017 года.

Автомобиль Lexus RX под управлением Елены Зайцевой столкнулся с Volkswagen Touareg, вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов.

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Пять человек погибли на месте, еще одна девушка умерла позже в больнице.

Ранее сообщалось, что суд начал зачитывать приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу о резонансном ДТП.