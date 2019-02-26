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Суд приговорил Зайцеву и Дронова к 10 годам тюрьмы и лишил прав на три года

Комментариев: 8
Судья Виктор Попрас вынес приговор по резонансному ДТП, которое произошло в октябре 2017 года в Харькове.
Суд приговорил Зайцеву и Дронова к 10 годам тюрьмы и лишил прав на три года
© mediaport.ua
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  • Суд приговорил Зайцеву и Дронова к одинаковым срокам
  • Дронов собирается обжаловать свой приговор
  • Недавно Дронов признал свою вину в ДТП и извинился перед семьями жертв
  • Во время заседания суда Зайцевой стало плохо
  • Судья зачитывал приговор, несмотря на уход Зайцевой и перебои со светом
Суд приговорил Зайцеву и Дронова к 10 годам тюрьмы и лишил прав на три года
Суд приговорил Зайцеву и Дронова к одинаковым срокам
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Суд объявил приговор обоим обвиняемым по делу о резонансному ДТП в Харькове на улице Сумской в 2017 году. Об этом сообщает Медиапорт.

Суд признал виновными обоих обвиняемых - Елену Зайцеву и Геннадия Дронова - и приговорил их к максимальному наказанию - 10 годам заключения с лишением права управлениями транспортными средствами на три года.

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Суд не подтвердил признаков наркотического или алкогольного опьянения у Зайцевой во время ДТП.

Приговор зачитал судья Виктор Попрас. Напомним, во время оглашения приговора Елене Зайцевой в зале суда стало плохо и ее вывели из зала. Кроме того, во время заседания суда кто-то случайно выключил свет, но судья не остановился и продолжил зачитывать приговор.

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Дронов после оглашения приговора заявил, что будет оспаривать меру наказания. Напомним, авария на перекрестке Сумской и переулка Мечникова в Харькове произошла 18 октября 2017 года.

Автомобиль Lexus RX под управлением Елены Зайцевой столкнулся с Volkswagen Touareg, вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов.

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Пять человек погибли на месте, еще одна девушка умерла позже в больнице.

Ранее сообщалось, что суд начал зачитывать приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу о резонансном ДТП.

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Теги: Зайцева, Дронов, ДТП, Харьков, приговор, суд
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Комментариев (8)
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sv_sim    26.02.2019, 17:02
Оценка:  +1
sv_sim
как он ее прямо за стеклом не грохнул в зале суда???? Жаль мужика, паровозом пошёл
ТТ69    26.02.2019, 16:54
Оценка:  +4
ТТ69
Дронову за что столько ? Это не суд это очередная защита обдолбанных мажоров.......
Gidnyk    26.02.2019, 16:51
Оценка:  +2
Gidnyk
Дронов прицепом пошел, чтобы эту кобылу отмыть по максимуму. Жаль мужика.
kapablankas    26.02.2019, 16:49
Оценка:  +5
kapablankas
Дронов получил на шару
prontozaurus    26.02.2019, 16:48
Оценка:  +4
prontozaurus
А Дронову за що? Наслідки створила лярва. Сподіваюся, вона сама знайде мотузку, мило та гак.
Woodbrother    26.02.2019, 16:47
Оценка:  +5
Woodbrother
Дронова то за что ? Он в отличии от зайцевой кокаин за рулем не жрал.
Peyot    26.02.2019, 16:39
Оценка:  +9
Peyot
решение суда - полное говно! чувака низачто посадили а для этой мажорки слишком мало дали!
ИИИИИИИИИИ    26.02.2019, 16:37
Оценка:  +11
ИИИИИИИИИИ
эта кобыла убила несколько человек, а приговор ещё и пополам - по 10 лет? А ему за что столько? Интересно, как быстро ей скостят годков 8?
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