Рабинович: Расследование о хищениях в армии – доказательство того, что власть обворовывает украинцев

Расследование журналистов о схемах, по которым совершались массовые хищения в оборонной промышленности Украины, – это еще одно подтверждение того, что власть обворовывает собственный народ. Так народный депутат Украины и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович прокомментировал в прямом эфире телеканала "112 Украина" расследование журналистов о злоупотреблениях в "Укроборонпроме" с участием высших чиновников.

"Я помню, как Петр Порошенко говорил, что отрубит руки любому, кто будет воровать у армии. Поэтому сейчас ему нужно дать время – неделю. Если мы увидим "отрубленные руки", арестованных воров, по крайней мере отстранения от должности и начало полномасштабного расследования, то все нормально, и мы не будем из этого делать информационную "бомбу". Но если ничего не произойдет, если мы будем слушать только "армия-армия" и власть в лице 3-4 человек при этом будет ее обворовывать, а мы – продолжать платить военный сбор, тогда это вопрос другой. Вот этого мы не должны допустить!" – заявил парламентарий.

Народный депутат уверен, что в предвыборный период эта информация просто так на нет не сойдет.

"Мы будем следить за реакцией властей, мы посмотрим, будет ли объективное расследование со стороны правоохранителей. Если власть будет замалчивать этот факт, тогда мы убедимся, что за махинациями стоит организованная группа воров. Если те, кто должен перевооружать нашу армию, попросту грабят ее, тогда мы должны задуматься над тем, что вообще творится в нашей стране, туда ли мы идем", – считает политик.

В то же время Вадим Рабинович призвал не давить на правоохранительные органы.

"Но лакмусовой бумагой для нас будет отстранение от должности чиновников – фигурантов этого скандала, и начало полномасштабного расследования. А сколько оно будет длиться – это уже другой вопрос. В любом случае, если первоначальные шаги не будут сделаны, тогда – это черная метка. Если скандал попытаются замять, это погубит предвыборную кампанию Петра Порошенко", – уверен депутат.

Вадим Рабинович напомнил о том, что он в политике недавно, и никогда не был в каких-либо партиях ни при Януковиче, ни при Кучме, ни при Ющенко.

"У меня нет никакой информации о Гладковском – я с ним не знаком, никогда его не видел. Да нас вообще не должно интересовать, что он ест и с кем спит. Нас интересует – обворовывал ли он нашу страну вместе со своими подельниками в период войны, о которой власть постоянно трубит. А спят пусть с кем хотят", – заявил политик.

Он пообещал, что если власть не будет расследовать информацию о хищениях в армии, то он готов подать депутатские запросы во все правоохранительные органы с целью установления истины.

"Я нахожусь на той позиции, что нужно проводить всеобъемлющее расследование и посадить воров. Сажать воров – не политика, а задача государства. Я, как и все украинцы, жду реакции от власти – расследовать этот скандал в ее интересах, и в интересах президента в том числе", – констатировал Вадим Рабинович.