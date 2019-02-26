Порошенко обвинил РФ в DDoS-атаках на ЦИК
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В понедельник и вторник, 24 и 25 февраля, Центральная избирательная комиссия подверглась кибератаке со стороны России. Об этом заявил президент Петр Порошенко, передает УНН.
“Вчера и позавчера состоялись DDoS-атаки со стороны РФ“, - говорит глава государства.
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По его словам, в связи с этим СНБО вместе с СБУ и департаментом информационной безопасности ЦИК совместно с американскими партнерами разработали механизмы киберзащиты ведомства.
Напомним, ранее президент Петр Порошенко временно отстранил Олега Гладковского от исполнения обязанностей замсекретаря СНБО в связи с журналистским расследованием о коррупции в армии.
ПОСЕДЕЛО , МЕШКИ ПОД ГЛАЗАМИ ОТВИСЛИ .....
НОСКИ ДЫРЯВЫЕ НОСИТ , ПИДЖАК В ТРУСЫ ЗАПРАВЛЯЕТ ....
ПЬЁТ НЕБОСЬ ? ))))