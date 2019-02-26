Порошенко обвинил РФ в DDoS-атаках на ЦИК

В связи с кибератаками силовики разработали механизмы защиты ведомства.

Порошенко сообщил о кибератаках на ЦИК 24-25 февраля president.gov.ua

Читай также: В СБУ заявили о блокировке нового перечня сайтов

В понедельник и вторник, 24 и 25 февраля, Центральная избирательная комиссия подверглась кибератаке со стороны России. Об этом заявил президент Петр Порошенко, передает УНН.

“Вчера и позавчера состоялись DDoS-атаки со стороны РФ“, - говорит глава государства.

Читай также: Спецслужбам РФ дали $350 млн на выборы в Украине - глава внешней разведки

По его словам, в связи с этим СНБО вместе с СБУ и департаментом информационной безопасности ЦИК совместно с американскими партнерами разработали механизмы киберзащиты ведомства.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко временно отстранил Олега Гладковского от исполнения обязанностей замсекретаря СНБО в связи с журналистским расследованием о коррупции в армии.