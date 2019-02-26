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Порошенко обвинил РФ в DDoS-атаках на ЦИК

Комментариев: 4
В связи с кибератаками силовики разработали механизмы защиты ведомства.
Порошенко сообщил о кибератаках на ЦИК 24-25 февраля
Порошенко сообщил о кибератаках на ЦИК 24-25 февраля
president.gov.ua

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В понедельник и вторник, 24 и 25 февраля, Центральная избирательная комиссия подверглась кибератаке со стороны России. Об этом заявил президент Петр Порошенко, передает УНН.

“Вчера и позавчера состоялись DDoS-атаки со стороны РФ“, - говорит глава государства. 

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По его словам, в связи с этим СНБО вместе с СБУ и департаментом информационной безопасности ЦИК совместно с американскими партнерами разработали механизмы киберзащиты ведомства.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко временно отстранил Олега Гладковского от исполнения обязанностей замсекретаря СНБО в связи с журналистским расследованием о коррупции в армии.

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Теги: кибератака, ЦИК, сервера, Порошенко, защита
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Комментариев (4)
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atos    26.02.2019, 18:20
Оценка:  +1
atos
Ну понятное дело, кто всрався? Невистка)))))
Boxerogos    26.02.2019, 18:20
Оценка:  +1
Boxerogos
Синий Педя в своём репертуаре.Бухнёт,болтнёт,а затем наблюдает сколько дебилов поверят в его пьяный бред.Ведь после кучи"покушений"и"т еррактов",за которыми якобы стояли спецслужбы РФ(по данным СБУ и клоуна Педи),верить этим скоморохам может только дебил.
VSHIVANKA    26.02.2019, 18:02
Оценка:  +2
VSHIVANKA
ЧЁ ТО ПОРОСЯТКО ПОСТАРЕЛО ЗА ПЯТЬ ЛЕТ .....
ПОСЕДЕЛО , МЕШКИ ПОД ГЛАЗАМИ ОТВИСЛИ .....
НОСКИ ДЫРЯВЫЕ НОСИТ , ПИДЖАК В ТРУСЫ ЗАПРАВЛЯЕТ ....
ПЬЁТ НЕБОСЬ ? ))))
Boxerogos    26.02.2019, 18:22
Оценка:  0
Boxerogos
Да вы что!Какой"пьёт"!У него же диабет!Не спит страдалец сутками,всё о народе думает,переживает,волнуется!))) ))))))))))))
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