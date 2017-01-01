Полиция открыла уголовное дело по факту слежки за журналистом

Журналист программы “Схемы” заявил в полицию, что за ним следит личная охрана Рината Ахметова.

Журналист Михаил Ткач обратился в полицию с заявлением о том, что за ним следят какие-то люди. По мнению заявителя, это люди из службы охраны украинского олигарха Рината Ахметова, сообщается в сообщении спикера Нацполиции Ярослава Тракало в Facebook.

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Чиновник заявил, что 22 февраля журналист Михаил Ткач обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что его профессиональной деятельности пытаются препятствовать.

Журналист сообщил, что на протяжении нескольких месяцев неизвестные люди на элитных автомобилях организовывали слежку за съемочной группой, а однажды полностью заблокировала журналистскую деятельность.

Сам Михаил Ткач опубликовал в социальной сети пост по поводу сложившейся ситуации. Журналист уверен, что за ним следят люди Ахметова, поскольку у него несколько раз был разговор с охранниками олигарха. Работники охраны бизнесмена были осведомлены, что Михаил Ткач - представитель медиа, поскольку тот предоставлял удостоверение.

Скриншот поста Михаила .facebook.com/mixailotkach

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В ситуации разбирается следствие.

Напомним, НАБУ заинтересовалась расследованием журналистов. Эксперты проведут проверку нескольких предприятий на факт коррупции в сфере обороны.