СМИ: Силовики обыскивают охранную фирму священника УПЦ МП

"По предварительной информации, подразделение СБУ проводит обыски в месте проживания отца Вячеслава и по месту нахождения офиса охранной фирмы Стелс-1. Эта организация всячески поддерживает УПЦ, предоставляя помощь в охране храмов, церковных мероприятий, крестных ходов. И, скорее всего, эти обыски связаны именно с ее деятельностью", - говорит Бахов.

По словам протоиерея, фирма заключала договора с религиозными общинами УПЦ на охрану храмов, обеспечивала порядок на массовых мероприятиях и крестных ходах.

"У нас есть информация, что отцу Вячеславу, который является учредителем этой фирмы, неоднократно выражались угрозы с тем, чтобы он перестал помогать и предоставлять охрану и помощь общинам УПЦ. Скорее всего, обыски могут быть связаны с другими моментами, но причина, по нашему мнению - именно в охране храмов, чтобы легче было осуществить захваты", - заявил Бахов.