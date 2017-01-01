СМИ: Силовики обыскивают охранную фирму священника УПЦ МП
Обыски идут в охранной фирме Стелс-1, учредителем которой является дьякон Вячеслав Павлив.
СБУ проводит обыски у священнослужителя канонической Украинской православной церкви дьякона Вячеслава Павлива, а также в офисе охранной фирмы Стелс-1, которая сотрудничает с церковью. Об этом заявил во вторник, 26 февраля, председатель юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов, пишет Капитал.
"По предварительной информации, подразделение СБУ проводит обыски в месте проживания отца Вячеслава и по месту нахождения офиса охранной фирмы Стелс-1. Эта организация всячески поддерживает УПЦ, предоставляя помощь в охране храмов, церковных мероприятий, крестных ходов. И, скорее всего, эти обыски связаны именно с ее деятельностью", - говорит Бахов.
По словам протоиерея, фирма заключала договора с религиозными общинами УПЦ на охрану храмов, обеспечивала порядок на массовых мероприятиях и крестных ходах.
"У нас есть информация, что отцу Вячеславу, который является учредителем этой фирмы, неоднократно выражались угрозы с тем, чтобы он перестал помогать и предоставлять охрану и помощь общинам УПЦ. Скорее всего, обыски могут быть связаны с другими моментами, но причина, по нашему мнению - именно в охране храмов, чтобы легче было осуществить захваты", - заявил Бахов.
Напомним, 30 ноября прошлого года СБУ провела обыски по месту жительства предстоятеля Киево-Печерской Лавры Павла и в самой лавре в рамках расследования дела по факту разжигания межрелигиозной вражды (статья 161 Уголовного кодекса).
Сам митрополит считает действия спецслужбы политическим давлением из-за позиции по автокефалии.
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