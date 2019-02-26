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Зайцевой и Дронову придется выплатить 8 млн грн - решение суда

Комментариев: 2
Киевский райсуд Харькова определил компенсацию в деле о резонансном ДТП, которое произошло в октябре 2017 года.
Зайцевой и Дронову нужно будет заплатить больше 8 млн грн семьям погибших и пострадавших
Зайцевой и Дронову нужно будет заплатить больше 8 млн грн семьям погибших и пострадавших
mediaport.ua

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Киевский райсуд Харькова обязал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова солидарно выплатить около 8 млн грн компенсации семьям погибших и пострадавших в резонансном ДТП в Харькове. Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно решению суда Дронов и Зайцева солидарно должны выплатить 7,9 млн гривен компенсации. Кроме того, Дронов отдельно должен выплатить 800 тысяч гривен.

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Напомним, авария на перекрестке Сумской и переулка Мечникова в Харькове произошла 18 октября 2017 года. 

Автомобиль Lexus RX под управлением Елены Зайцевой столкнулся с Volkswagen Touareg, вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов. Пять человек погибли на месте, еще одна девушка умерла позже в больнице.

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Ранее сообщалось, что суд приговорил Елену Зайцеву и Генналия Дронова к 10 годам тюрьмы и на три года лишил их прав.

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Теги: Зайцева, Дронов, приговор, суд, ДТП, Харьков
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Комментариев (2)
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GreenPeace!    26.02.2019, 18:29
Оценка:  0
GreenPeace!
Тут варианта два:выплачивают иски,и пересматривается вердикт суда,на более мягкий.Или сидят до последнего,и ждут свои миллионы до конца жизни.
GreenPeace!    26.02.2019, 18:31
Оценка:  0
GreenPeace!
Думаю,что для них это неподъемные деньги вообще.Переведут их в лучшую колонию,и будут там работать пн-пт,а на сб,вс ходить домой.Это реально.Судились по такой же статье.
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