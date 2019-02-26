Зайцевой и Дронову придется выплатить 8 млн грн - решение суда

Киевский райсуд Харькова определил компенсацию в деле о резонансном ДТП, которое произошло в октябре 2017 года.

Зайцевой и Дронову нужно будет заплатить больше 8 млн грн семьям погибших и пострадавших mediaport.ua

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Киевский райсуд Харькова обязал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова солидарно выплатить около 8 млн грн компенсации семьям погибших и пострадавших в резонансном ДТП в Харькове. Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно решению суда Дронов и Зайцева солидарно должны выплатить 7,9 млн гривен компенсации. Кроме того, Дронов отдельно должен выплатить 800 тысяч гривен.

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Напомним, авария на перекрестке Сумской и переулка Мечникова в Харькове произошла 18 октября 2017 года.

Автомобиль Lexus RX под управлением Елены Зайцевой столкнулся с Volkswagen Touareg, вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов. Пять человек погибли на месте, еще одна девушка умерла позже в больнице.

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Ранее сообщалось, что суд приговорил Елену Зайцеву и Генналия Дронова к 10 годам тюрьмы и на три года лишил их прав.