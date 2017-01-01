Климкин о встрече на эсминце США: Мы в одной лодке

Во время встречи на борту корабля обсуждали помощь в развитии Военно-морских сил Украины.

Встреча с американцами на борту эсминца Дональд Кук в Одессе даст толчок для консультаций по помощи и поддержке в развитии Военно-морских сил Украины. Об этом по итогам встречи во вторник, 26 февраля, заявил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает Интерфакс-Украина.

"Этот визит должен дать толчок для серии очень серьезных, очень предметных и конфиденциальных консультаций, как помочь украинским ВМС", - считает министр.

Климкин отметил, что когда встречаешься с партнерами на борту американского эсминца, то "ощущаешь, что мы в одной лодке". "И я уверен, что у нас еще будет такой шанс и на борту украинских эсминцев. Мы ощущаем сегодня солидарность со стороны абсолютно всех американских и европейских друзей", - подчеркнул он.

Глава МИД убежден, что данный визит должен дать толчок к построению инфраструктуры безопасности на черноморском побережье Украины, которому, по его мнению, угрожает Россия.

"Должны создать здесь эффективную инфраструктуру, наши настоящие Военно-морские силы, и об этом ведем разговор с нашими друзьями, с НАТО", - отметил министр.

Как сообщалось, кроме Климкина во встрече на борту американского эсминца приняли участие президент Петр Порошенко и спецпредставитель Госдепартамента по Украине Кур Волкер.

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