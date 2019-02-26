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В школьную программу Украины включили создание ПЦУ и Томос

Комментариев: 31
В конце учебного года 11-классники будут изучать историю создания Православной церкви Украины и предоставления Томоса об автокефалии.
В программу 11 классов по истории Украины включили тему по созданию ПЦУ и предоставлению Томоса
В программу 11 классов по истории Украины включили тему по созданию ПЦУ и предоставлению Томоса
shotam.info

Министерство образования и науки включило в программу 11 классов по истории Украины тему по созданию Православной церкви Украины и предоставление Томоса об автокефалии. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщает пресс-служба Минобразования.

"Уже в конце этого учебного года 11-классники будут изучать историю создания Православной церкви Украины и предоставления Томоса об автокефалии", - информировали в ведомстве.

В частности, об этом говорится в письме министерства, где содержатся информационные материалы для учителей по освещению этого вопроса для старшеклассников, которые были направлены на школы и управления образования.

При этом отмечается, что в учебниках по истории эта тема появится со следующего учебного года, поскольку в 2019 году планируется печать новых книг для 11-х классов.

Кроме того, как добавили в ведомстве, эта тема будет внесена в программу внешнего независимого оценивания (ВНО) по истории Украины, но сдавать тестирование по ней будут не раньше 2021 года.

Ранее анонсировалось, что в 2019 году будут напечаные новые учебники по истории Украины, в которые внесут историческое событие - получение Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Напомним, 5 января в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. А уже на следующий день, 6 января, Варфоломей официально вручил Томос первому предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

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Теги: образование, программа, школа, школы, школьники, минобразования, томос, автокефалия, ПЦУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (31)
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Здабyляка    26.02.2019, 20:02
Оценка:  -2
Здабyляка
Пукинососы вы хоть сосите день и ночь ...а вамвсем пязда в Украине! Как и вашему карлику пязда скоро приедет)))
MNI1957    26.02.2019, 19:44
Оценка:  0
MNI1957
папа,что такое томос? это символ рвущих православную веру на части власть имущих, для уничтожения Украины.и называются они томосятина
Здабyляка    26.02.2019, 19:49
Оценка:  -2
Здабyляка
Гундяевский пыдор, пересосал куя!)))
Здабyляка    26.02.2019, 19:50
Оценка:  -2
Здабyляка
Иди в дупло трахнись... мразота пукинская!))
weightless    26.02.2019, 19:29
Оценка:  +2
weightless
Не все дети из православных семей..
Зачем им это?
Изучайте на факультативах
Boxerogos    26.02.2019, 19:28
Оценка:  -1
Boxerogos
Здабуляка,он же Ruspidor,он ж wtf2wtf он же Kostos,он же ВыВсеВрети,он же AntiOlgino,он же shuraq...Это обычный бот-потрохосос с кучей аккаунтов.Бессильный,но очень смешной!)))))))))))
Здабyляка    26.02.2019, 19:57
Оценка:  -2
Здабyляка
Ты пересосал членов, вот и мерещится тебе всякая куйня многоликий пыдор!
Здабyляка    26.02.2019, 19:58
Оценка:  -2
Здабyляка
Бухни стекломоя, промой свои мозги в ж.о.п.е!))
Boxerogos    26.02.2019, 20:00
Оценка:  -2
Boxerogos
Что ещё тебе сказала твоя мамуля,которую педрили одновременно трое азеров,а ты смотрел на это и дрoчил свой гомоотросток?)))))))))))))
Здабyляка    26.02.2019, 20:03
Оценка:  0
Здабyляка
Вот какая же пыдорша родила тебя через сраку....)))
Здабyляка    26.02.2019, 20:04
Оценка:  0
Здабyляка
Наверное она просто села пасрать, а тут вылез ты куесосущий пядарас)))
farfalle    26.02.2019, 19:18
Оценка:  +1
farfalle
Интересно, что же все-таки распыляют над Украиной???
Здабyляка    26.02.2019, 19:24
Оценка:  -3
Здабyляка
Интересно, что ты сосёшь каждый день, пукиносос???)))
farfalle    26.02.2019, 19:25
Оценка:  -1
farfalle
Малыш, найди уже себе бабу. Достал гейскими темами
Здабyляка    26.02.2019, 19:46
Оценка:  -2
Здабyляка
Найди себе дядю, пыдор ватожопый)))
Boxerogos    26.02.2019, 19:06
Оценка:  +4
Boxerogos
Ну про Псевдоукраинсую Церковь Турецкого Патриархата и купленый бухарем Педей Томос понятно.А слив Турчиновым и Яценюком Крыма и Донбасса за возможность разворовать госказну,в школьную программу не внесли?
Boxerogos    26.02.2019, 19:10
Оценка:  +4
Boxerogos
А массовое убийство на Майдане более сотни людей мясниками тогдашней оппозиции и последующий госпереворот,не хотите внести в школьную программу?
Boxerogos    26.02.2019, 19:12
Оценка:  +2
Boxerogos
А убийство тысяч мирных непокорившихся людей на"неподконтрольных территориях"руками ВСУ и зондердобробатов,не хотите внести в школьную программу?
Boxerogos    26.02.2019, 19:14
Оценка:  +1
Boxerogos
А тарифный геноцид,процветающий последние 5 лет и смертность в Украине 80 человек в час,не хотите внести в школьную программу?
Boxerogos    26.02.2019, 19:16
Оценка:  +1
Boxerogos
А факты о том как синий Педя за годы своего правления обогатился впятеро на фоне всеобщего обнищания населения,не желаете внести в школьную программу?
farfalle    26.02.2019, 19:21
Оценка:  +1
farfalle
Это вообще лучше в конституцию))
Здабyляка    26.02.2019, 19:23
Оценка:  -5
Здабyляка
Ты пукинский пыдор иди на куй...соси куй и трахайся а своё гнилое дупло!)))
Здабyляка    26.02.2019, 19:21
Оценка:  -3
Здабyляка
Псевдоним церьков это на РФ созданная Сталиным...так что иди в дупу пыдор пукиносос!
Здабyляка    26.02.2019, 19:22
Оценка:  -2
Здабyляка
Псевдоцерковь
Boxerogos    26.02.2019, 19:25
Оценка:  0
Boxerogos
Ты перелогинился,но бухать не перестал.Начал заикаться.Как и твой синий хозяин Педя Пидоpoшенко!))))))))))))
Здабyляка    26.02.2019, 19:48
Оценка:  -2
Здабyляка
Твой хозяин ботксный карлик обосоался на весь мир...и ты весь в дерьме пядрило))
Boxerogos    26.02.2019, 19:51
Оценка:  -1
Boxerogos
То же самое говорила твоя мамуля когда её педрила во все дыры толпа азеров.))))))))))))
Здабyляка    26.02.2019, 20:00
Оценка:  -1
Здабyляка
Жалко мне твою маму, родившую через дупу такого пыдора как ты......
Boxerogos    26.02.2019, 20:02
Оценка:  -1
Boxerogos
Что ещё говорил тебе азер которому ты отсасывал после тоно как он поимел анально твою мамулю?)))))))))))))
ТТ69    26.02.2019, 18:47
Оценка:  +4
ТТ69
Страна не пуганых........
ТТ69    26.02.2019, 19:06
Оценка:  +2
ТТ69
ющенко фак мы уже проходили.......
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