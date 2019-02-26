В школьную программу Украины включили создание ПЦУ и Томос

В конце учебного года 11-классники будут изучать историю создания Православной церкви Украины и предоставления Томоса об автокефалии.

В программу 11 классов по истории Украины включили тему по созданию ПЦУ и предоставлению Томоса shotam.info

Министерство образования и науки включило в программу 11 классов по истории Украины тему по созданию Православной церкви Украины и предоставление Томоса об автокефалии. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщает пресс-служба Минобразования.

"Уже в конце этого учебного года 11-классники будут изучать историю создания Православной церкви Украины и предоставления Томоса об автокефалии", - информировали в ведомстве.

В частности, об этом говорится в письме министерства, где содержатся информационные материалы для учителей по освещению этого вопроса для старшеклассников, которые были направлены на школы и управления образования.

При этом отмечается, что в учебниках по истории эта тема появится со следующего учебного года, поскольку в 2019 году планируется печать новых книг для 11-х классов.

Кроме того, как добавили в ведомстве, эта тема будет внесена в программу внешнего независимого оценивания (ВНО) по истории Украины, но сдавать тестирование по ней будут не раньше 2021 года.

Ранее анонсировалось, что в 2019 году будут напечаные новые учебники по истории Украины, в которые внесут историческое событие - получение Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Напомним, 5 января в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. А уже на следующий день, 6 января, Варфоломей официально вручил Томос первому предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

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