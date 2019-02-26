Активисты под домом Гладковского в Козине кричат "Мародерам - смерть!"

Активисты националистических движений организовали акцию в коттеджном городке, где проживают Порошенко и Гладковский.

Читай также: Детективы уже расследуют коррупцию на 15 предприятиях ОПК - НАБУ

Активисты националистических организаций проводят в Козине под Киевом акцию под усадьбой сына первого замсекретаря СНБО Игоря Гладковского. Об этом сообщает РБК-Украина.

Несколько сотен активистов зашли на территорию котеджного городка “Золотые ворота“ в поселке Козин и устроили там акцию “Разворовываешь оборону Украины - отрубим руки!“

Националисты грозятся "отрубить руки" мародерам в армии rbc.ua

Читай также: Хищения в армии: СНБО и “Укроборонпром“ собрались судиться с журналистами

В этом же городке, напомним, проживает и президент Петр Порошенко. На территории дежурит и около сотни правоохранителей из полка полиции особого назначения и тактического подразделения “ТОР“.

Активисты скандируют “Мародерам смерть!“, “Гладковский - собака“, “Гладковские - псы, подожмите хвосты!“

Читай также: Милионными хищениями в ОПК руководит сын замсекретаря СНБО - СМИ

Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко временно отстранил замсекретаря СНБО Олега Гладковского от исполнения обязанностей в связи со скандалом о хищении средств в армии.