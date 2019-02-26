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Активисты под домом Гладковского в Козине кричат "Мародерам - смерть!"

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Активисты националистических движений организовали акцию в коттеджном городке, где проживают Порошенко и Гладковский.
Активисты устроили акцию неподалеку от дома Порошенко
Активисты устроили акцию неподалеку от дома Порошенко
rbc.ua

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Активисты националистических организаций проводят в Козине под Киевом акцию под усадьбой сына первого замсекретаря СНБО Игоря Гладковского. Об этом сообщает РБК-Украина.

Несколько сотен активистов зашли на территорию котеджного городка “Золотые ворота“ в поселке Козин и устроили там акцию “Разворовываешь оборону Украины - отрубим руки!“ 

Националисты грозятся
Националисты грозятся "отрубить руки" мародерам в армии
rbc.ua

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В этом же городке, напомним, проживает и президент Петр Порошенко. На территории дежурит и около сотни правоохранителей из полка полиции особого назначения и тактического подразделения “ТОР“.

Активисты скандируют “Мародерам смерть!“, “Гладковский - собака“, “Гладковские - псы, подожмите хвосты!“

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Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко временно отстранил замсекретаря СНБО Олега Гладковского от исполнения обязанностей в связи со скандалом о хищении средств в армии.

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Теги: СНБО, Гладковский, Порошенко, Козин, хищения, армия, акция
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Комментариев (1)
Boxerogos    26.02.2019, 19:03
Оценка:  +1
Boxerogos
А под Педиными воротами не хотите поорать,хyecocы недоразвитые?Хотя,о чём это я,ведь именно с Пединой потной лапы,вы мудачьё полоумное и кормитесь,особо этого не скрывая.)))))))))))
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