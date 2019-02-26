Рада закрылась досрочно из-за отсутствия голосов на законы по обороне

Спикеру пришлось закрыть заседание, так как до его окончания оставалось всего полчаса, а в комитете попросили перерыв.

Парубий досрочно закрыл Раду из-за отсутствия голосов за законы по обороне facebook.com/andriy.parubiy

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Вечернее заседание Верховной Рады завершилось на полчаса раньше из-за отсутствия в голосов для результативных голосований. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Депутаты на вечернем заседании рассматривали законопроект №7549 об изменении законодательства о прохождении воинской службы. Во время принятия решения в зале не нашлось 226 минимально необходимых голосов, чтобы утвердить законопроект.

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В итоге представитель комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник попросил отложить рассмотрение законопроектов из блока обороны из-за отсутствия достаточного количества голосов.

Он также призвал объявить перерыв для консультаций. Ввиду того, что до завершения пленарного заседания оставалось немногим более получаса, спикер ВР Андрей Парубий закрыл его досрочно.

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Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия назвала закон Украины об образовании “полуфашистским“.