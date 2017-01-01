Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Националисты обстреляли салютами дом сына топ-чиновника СНБО

Комментариев: 0
Активисты закидали петардами и обстреляли салютами дом сына первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Под Киевом активисты националистических организаций обстреляли салютами и закидали петардами дом сына первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игоря Гладковского. Об этом сообщает РБК-Украина.

Националисты проводят акцию "Разворовываешь оборону Украины - отрубим руки!". Несколько сотен активистов зашли на территорию котеджного городка Золотые ворота в поселке Козин, где проживают президент Украины Петр Порошенко, его ближайшее окружение и другие чиновники. На территории находится вооруженная охрана.

На месте также присутствуют около сотни правоохранителей из полка полиции особого назначения и тактического подразделения ТОР. Активисты скандируют "Мародерам смерть!", "Гладковский - собака", "Гладковские - псы, подожмите хвосты!"

Националисты обвиняют семью Гладковских в разворовывании государственных денег, выделенных на усиление обороноспособности. Они нарисовали символическую "дорогу крови" перед усадьбой Игоря Гладковского и зажгли файера, от которых загорелась лужа красной краски. Потом активисты обстреляли дом из салютных установок и разбили окна камнями.

Силовики оттеснили их от дома, однако стороны договорились не применять друг к другу силу, потом активистам дали покинуть территорию коттеджного поселка.

Как сообщалось, в Киеве проходила акция "Бандера, вставай!". Акцию организовали националисты из С14. Активисты собрались в центре Киева и пошли маршем к МВД.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: митинг, СНБО, протесты, дом, чиновник, пикет, чиновники, националисты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь